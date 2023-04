Kanye West demandado por terroríficas prácticas en su escuela cristiana Donda Academy

En tremendo problema que se volvió a meter el ex de Kim Kardashian, Kanye West, y esta vez por la escuela cristiana de la que es dueño “Donda Academy”. En un allanamiento que hicieron al lugar, se encontraron medicamentos vencidos Sin tenedores o utensilios. Sin sillas para sentarse. Medicamentos vencidos y no seguros. Sin servicios de limpieza o enfermera escolar y hacía una sola comida al día: sushi.

La escuela cristiana privada de Kanye West violó los códigos de educación, salud y seguridad, despidió a educadores basados en su raza y por represalias, y no pagó completamente a los maestros. Esas fueron solo algunas de las atrocidades y pobres condiciones de salubridad en la que se encontró el sitio educativo del padre de los hijos de Kim Kardashian.

El jueves de presentó una demanda por despido injustificado en el Tribunal Superior de Los Ángeles en contra de la escuela, la cual por cierto sigue “secreta”.

“Kanye West claramente es tan malo en dirigir una escuela como lo es en administrar su vida personal y profesional, permitiendo un entorno escolar inseguro e ilegal para los estudiantes que también discriminaba a los demandantes en función de su raza. Estas flagrantes violaciones en Donde Academy son solo otro ejemplo del comportamiento inusual de West, y nuestros clientes simplemente no lo tolerarán, independientemente de su estatus de celebridad. Kanye necesita darse cuenta de que su genio está en crear música, no en la administración escolar“.

Donda Academy la abrió en Simi Valley muy cerca de Los Ángeles. Además de todos sus negocios y el hip hop, YE es Director Ejecutivo Secretario y Director Financiero. Ahora es demandado junto a otros tres directores.

Las mujeres que lo demandan por despido injustificado son Cecilia Hailey y su hija Chekarey Byers. Una trabajó en el 2022 y la otra en el 2023 en la escuela cristiana Donda Academy. Ambas fueron despedidas como represalia por denunciar las malas condiciones y prácticas del lugar. Además, las discriminaron en función de su raza y supuestamente hasta le retuvieron salarios y no les pagaron el monto acordado.

Una de las demandantes de Kanye West dice que en la escuela se violaban todas las normas de sanidad y seguridad posibles. Además de muchas educativas ilegales y pocos conocidas. Al parecer pusieron múltiples quejas con el director y nunca pasó nada.

Aseguran que sucedió todo lo contrario. Recibieron respuestas negativas y las llamaron agresivas. Ambas mujeres son afroamericanas. Cuando una de ellas trató de comunicarse con Kanye, le dijeron que no lo hicieran. Esto a pesar de las fuentes acusaciones que están haciendo sobre la escuela.

Aseguran también que los maestros no estaban capacitados para brindar primeros auxilios, que hubo casos de acosos escolar y peleas sin resolver y que no había enfermera, ni equipo de limpieza. Para completar tampoco exisitía un control en quién recogía a los niños a el colegio, ni tampoco programas especiales para los estudiantes que necesitaran mayor atención.

Medicamentos vencidos en escuela de Kanye West

Según Hailey y Byers las medicinas se almacenaban en un closet al lado de las que ya estaban vencidos, por lo que podían ser confundidos posteriormente. En cuanto a la limpieza era muy pobre. Según afirman, el propio autor de “Strong” y “Mercy” no le gustan los productos con químicos por lo que sólo se limpia con vinagre y un paño.

En cuanto a la decoración y elementos que había en Donda Academy, no se podía colocar en las paredes crucigramas, ni obras de arte. Todos los niños estudiaban en el primer piso. Nadie debía ir al segundo piso: “Las escaleras son peligrosas”, dicen que alega el rapero.

A esto se le suma que no se podía usar tenedores, joyas y mientras menos sillas hubiesen en el lugar, mejor. Prefería que estudiaran en cojines en el suelo. No hay mesas. El alimento diario para los niños es el sushi y sólo una vez al día. View this post on Instagram A post shared by GROUNDEAD (@staygroundead)

Para rematar, otras de las grandes reglas de Kanye West es que los niños debían permanecer bajo llave dentro del colegio. Es decir, de existir alguna emergencia natural y se necesite salir de emergencia, esto complicaría las cosas.

Las demandantes dicen que con esto no buscan difamar al esposo de Kim Kardashian sino de hacer justicia. “Todavía disfruto su música, y nunca negaré su talento, pero mientras su visión para la escuela suena genial en papel, es simplemente caos y motín. Es como un hospital psiquiátrico siendo dirigido por los pacientes, dijo Byres.

