Kanye West dice que lo querían matar como supuestamente hicieron con Michael Jackson

Hoy, una vez más, Kanye West vuelve a ocupar uno de nuestros titulares y es que el ex esposo de Kim Kardashian no para de generar controversia. En esta oportunidad por asegurar que tenían intenciones de matarlo.

Kanye West se atrevió a compararse con el “Rey del Pop” el recordado Michael Jackson. Esto para referirse a que quisieron extra medicarlo y que si él hubiese hecho seguimiento a las solicitudes de los “expertos” no estaría vivo. Asegura que la intención era matarlo.

“Intentaron medicarme estaba exhausto, me diagnosticaron erróneamente y cuando les pregunté cuánto litio me iban a recetar exactamente tardaron cuatro días en responderme porque estaban avergonzados de la cantidad y me negué a tomarlo”, contó Kanye West.

Además, el exponente de género urbano, agregó a su relato que se había negado a tomarlo: “Si lo hubiera tomado yo no estaría aquí y sería -Oh, tenía realmente problemas, le echamos de menos, amamos su música. Me hubieran hecho un Michael Jackson“, sentenció el padre de North, Chicago, Psalm y Saint.

Y aunque no es sorpresa, Kanye agregó más razones para estar con los ojos puestos sobre él. Poco después de volver a manifestar su admiración por Adolf Hitler. Ye volvió a usar las redes sociales para publicar un texto que poco después eliminó y que hablaba de una supuesta infidelidad de Kim Kardashian.

“Rompamos una última ventana antes de salir de aquí. Atrapé a este tipo -Chris Paul- con Kim. Buenas noches”, fue el mensaje que escribió junto a una foto del mencionado hombre quien es un jugador de basketball.

Asimismo, Kanye West aprovechó para defender a Balenciaga ante las acusaciones que se le han hecho durante los últimos días, por haber sido acusada de utilizar niños para llevar a cabo una campaña con accesorios de sadomasoquismo.

“Dios ama a Balenciaga. El amor es la respuesta. Jesús es la respuesta. Orando por todos los artistas inocentes y hermosos humanos que hacen ropa que no tiene nada que ver con los anuncios. Las abuelas de la gente trabajan allí por el amor de Dios. Apoyo a Balenciaga y denuncio todas las cacerías de brujas y cancelo la cultura de cancelación. Jesús es Rey. Terminar con el tráfico de niños no comienza ni termina con una campaña de moda por el amor de Cristo. Nunca den la espalda. Demna (directora Creativa) y la familia Balenciaga de por vida. Hay que cancelar la cultura de cancelación. Jesús, por favor sana”, expresó el autor de Donda.

Una vez más Ye ha sido suspendido de la red social del pajarito, por violar las reglas. “Hice lo mejor que pude. A pesar de eso, él volvió a violar nuestra regla contra la incitación a la violencia. La cuenta será suspendida“, tuiteó Elon Musk.

