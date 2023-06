Bad Bunny se cubrió de joyas para Rolling Stone y dijo: “Yo amo el mundo. Pero a veces lo odio”

El cantante de género urbano ofreció una entrevista a Julyssa López para Rolling Stone, en la que destacó en la portada por mostrar parte de su torso y cubrirse de joyas. Además, dio unas impactantes declaraciones que reflejan claramente cómo ve al mundo basado en las declaraciones y entrevistas que ha dado y que, según él, muchos medios y fans han sacado de contexto. View this post on Instagram A post shared by Rolling Stone (@rollingstone)

Julyssa habló con el “Conejo Malo” del reggaetón los días alrededor del Coachella Musical Festival 2023. Ahí pudo vivir de cerca todos los pormenores y el “camión de producción” que hay por debajo de Bad Bunny. Ya luego, en unos de los descansos, conversó con el boricua.

“… A finales de 2022, fantaseaba con un momento en el que pudiera hacer un poco de repliegue y centrarse en sí mismo una temporada. – Y es lo que trato de hacer. Sin importar los obstáculos, porque está cabrón-, dice, intentando hallar la expresión justa. Por un momento, se desvía del tema de la conversación. -Yo amo el mundo. Pero a veces lo odio-“, describe Rolling Stones sobre la visión de Bad Bunny y las polémicas, al tiempo que sugiere a la experta en música colocar eso en la portada. View this post on Instagram A post shared by Rolling Stone (@rollingstone)

Bad Bunny habla a Rolling Stones del incidente del celular

Por supuesto, se pasearon por el tema de la fan que se le acercó para tomarse una foto y que él terminó, tal como se vio en redes sociales, aventando el celular. Así comenzó su 2023. Asegura que esa persona se metió en su camino, tuvo contacto físico con él y sí, él aventó el celular, pero no a un río como se dijo y tampoco se averió el mismo. View this post on Instagram A post shared by Rolling Stone (@rollingstone)

“-Mano, ese celular existe, ese celular no se rompió, me molesta que es algo que nunca han dicho, yo no lo tiré para el agua. Lo tiré para un arbusto-. Añade que la mujer lo recogió justo donde cayó. -Debería subir el video. Ella lo tiene-, dice entre risas secas…”, le respondió el intérprete de “El Apagón” y “La Neverita” a Julyssa López de Rolling Stones. Sentenció además: “Es que en realidad no me importa lo que diga o lo que piense la gente”.

Aseguró que, después del incidente, se centró en su nueva vida en Los Ángeles, California. Aquí vive la cotidianidad de manera distinta e incluso más relajada que en Puerto Rico. Sin embargo, lo explica como una etapa y asegura que no se ve muriendo fuera de “La Isla del Encanto”.

