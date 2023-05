Bad Bunny y Kendall Jenner no llegaron juntos a la Met Gala pero sí a un hotel y after party en NY

Todos querían ver a Bad Bunny y Kendall Jenner llegar juntos a la Met Gala 2023 y que de esta forma confirmaran su romance, si es que la hay. Pero la verdad, ese no es el estilo ni le da top model y mucho menos del cantante de género urbano. Lo que sí es cierto es que llegaron juntos a un hotel en Nueva York.

Bad Bunny y Kendall Jenner llegan separados y mostrando mucho a la Met Gala 2023 en NY https://t.co/2KTmCnPZYr— La Opinión (@LaOpinionLA) May 2, 2023

Bad Bunny Kendall Jenner y Kim Kardashian regresando al hotel después de la #MetGala pic.twitter.com/aJRovHy7wK— GLAMAZON (@GLAMAZONMexico) May 2, 2023

The Mark Hotel es el mismo donde casi todos los famosos se arreglan para bajar y hacer la primera muestra de sus atuendos. Esto antes de pasar por la alfombra roja de la Met Gala que organiza Anna Wintour, editora de Vogue. Bad Bunny llegó por su cuenta y Kendall Jenner también. Sin embargo, salieron juntos por los pasillos de la gala. También llegaron al lado a las hermanas de la modelo Kim Kardashian y Kylie Jenner al hotel para prepararse para el after party. Bad Bunny & Kendall Jenner #MetGala2023. 🤍💫 pic.twitter.com/z812qZGUkv— Bunny’s Network (@badbunnynetwork) May 2, 2023 View this post on Instagram A post shared by BAD | BUNNY (@elconejo_pr)

Minutos más tarde, Kendall Jenner y Bad Bunny salían mucho más casuales del hotel y no en compañía de ni de Kim, ni de Kylie. Juntos con sonrisas en la cara, pero sin agarradas de mano y mucho menos besos. Así partieron del hotel a disfrutar del after party de la Met Gala 2023. Bad Bunny & Kendall Jenner leaving the Hotel for after party. #MetGala



pic.twitter.com/TJKexg1yuQ— Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) May 2, 2023 View this post on Instagram A post shared by @elgranbenitoo Kendall Jenner and Bad Bunny are seen heading to a Met Gala afterparty. pic.twitter.com/g2nbFUAaaG— @21metgala (@21metgala) May 2, 2023

Kendall Jenner y Bad Bunny mostraron mucho en la Met Gala

La modelo llegó con un bodysuit brillante de Marc Jacobs. Esta no es la primera vez que usa el estilo ‘no pants’. Mangas largas casi hasta el suelo y plataformas. Estilo que fue el predilecto por el de muchas en la noche incluyendo la brasileña Anitta, quien también vistió del mismo diseñador. View this post on Instagram A post shared by Vogue (@voguemagazine)

Bad Bunny también usó algo mostrando su espalda. Era un traje blanco de arriba abajo de Jacquemus con un arreglo de rosas bordadas blancas. Por supuesto, ambos cumplieron a cabalidad la premisa de Anna Wintour sobre reconocer el trabajo del fallecido diseñador alemán Karl Lagerfeld. View this post on Instagram A post shared by JACQUEMUS (@jacquemus)

