Salma Hayek, Bad Bunny, Jennifer Lopez y Anitta, los latinos que hicieron arder la Met Gala 2023

Ya lo han dicho el mismo mercado anglo, los latinos estamos de más de moda pero citando a Bad Bunny y haciendo una contradicción casi instantánea: ‘Eso ya pasó’. La verdad es que no solo la industria de la música, el cine y la televisión han hecho reconocimiento de esto, sino la moda también. A la Met Gala 2023 fueron invitados Salma Hayek, Bad Bunny, Anitta, Aleyda Ortiz, Maluma, entre los que más llamaron la atención con sus atuendos.

Salma Hayek en la Met Gala 2023. (Foto: Theo Wargo/Getty Images).

Además, las cantantes de origen latino aunque nacidas Estado Unidos, Jennifer Lopez y Cardi B también hicieron ruido en la Met Gala que organiza la editora de Vogue, Anna Wintour, en el Metropolitan Museum de la ciudad de Nueva York. Este año se celebró el legado del diseñador alemán Karl Lagerfeld. Mismo que se avocó los últimos años a la firma Chanel. Bad Bunny y Anitta llegaron uno de blanco y otro de negro.

A pesar de que se creyó que Bad Bunny hiciera acto de presencia con su supuesta novia Kendall Jenner y, de esta manera, confirmar ese romance, no fue así. Él y su espalda llegaron causando estragos a la Met Gala 2023. A ellos les siguió Aleyda Ortiz.

the back of bad bunny’s custom jacquemus look, i am screaming pic.twitter.com/Sz0q8LztsV— High End Homo (@highendhomo) May 2, 2023

La puertorriqueña, que además derrochó simpatía y belleza hace poco en Coachella Music Festival apareció inspirarse un poco en el Audrey Hepburn. Por supuesto, su look encajó perfecto con el Lagerfeld dejando el nombre de los latinos muy en alto. View this post on Instagram A post shared by Mujeres Latinas en la Música (@latinbillboards)

Salma Hayek arrasa en la Met Gala 2023

La mexicana consentida de Hollywood fue sin duda una de las mejores vestidas escogiendo por supuesto Gucci para vestirse. Rompió todo tipo de protocolo con los colores que identificaban al diseñador de Chanel. Misma hazaña que hizo Kylie Jenner. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

La intérprete de Frida Kahlo usó látex y transparencias para tumbar quijadas desde la prensa hasta los fanáticos de las redes sociales. Cabello con una trenza larga y una simpatía y belleza incalculable hicieron que Salma Hayek fuese nuevamente la preferida de los fotógrafos y de la prensa. Los riesgos que toma con sus looks casi siempre son los más acertados. View this post on Instagram A post shared by Movie Crazy Planet (@moviecrazyplanet)

Ya que hablamos de los mexicanos debemos mencionar a Javier Harvey Guillen, muy amigo de Hayek, quien lució un traje color rosa de Christian Siriano. Javier Harvey Guillen en la Met Gala 2023. (Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Jennifer Lopez usó top escotado en la Met Gala

La esposa de Ben Affleck llegó con un vestido de un top de terciopelo de Ralph Lauren, que apenas cubría su parte de arriba. Abajo una falda de seda color rosa y un tocado con malla estilo sombrero. Una vez más, JLO volvió a demostrar que puede mezclar sensualidad y elegancia casi como tomar un vaso de agua. Jennifer Lopez en la Met Gala 2023. (Foto: ANGELA WEISS/AFP- Getty Images)

Su homóloga y nacida en Nueva York también, pero de origen dominicano, la cantante de hip hop Cardi B impactó por usar una peluca platinada muy parecida a la típica cabellera y peinado alto de Karl Lagerfeld. Muy por el contrario de mostrar, la esposa de Offset usó una falda muy ancha con seda en forma de rosas negras gigantes.

El colombiano y cantante de género urbano, quien el pasado ha asistido de la mano de Donatella Versace y de la firma Versace, este año hizo acto de presencia de nuevo. Por supuesto, su belleza y simpatía también se hicieron sentir en la alfombra roja de la Met Gala 2023. ¡Latinos al mando! Maluma se encuentra en la #MetGala2023 y sin duda, luce sorprendente https://t.co/kPYzVGps5s pic.twitter.com/sN2coFD18a— GQ México y Latam (@GQMexico) May 1, 2023

No se puede pasar por alto a la española que más llamó la atención, Penélope Cruz, y el chileno Pedro Pascal. Ambos con unos atuendos reseñados en toda la prensa y soñados para Wintour. View this post on Instagram A post shared by Vogue (@voguemagazine) Penélope Cruz en la Met Gala 2023. (Foto: Theo Wargo/Getty Images).

