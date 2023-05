Bad Bunny y Kendall Jenner llegan separados y mostrando mucho a la Met Gala 2023 en NY

La parejita del momento, o al menos lo que parece ser, Bad Bunny y Kendall Jenner dijeron presente en la Met Gala 2023, pero no juntos. Aunque se sabe que pasaron el fin de semana entre amigos y fueron captados llegando y saliendo de un local en Nueva York y de un concierto en Los Ángeles, la verdad es que no confirmaron en la alfombra roja su relación.

Kendall Jenner en la Met Gala 2023. Foto: Jamie McCarthy/Getty Images.

Kendall Jenner salió del hotel en Nueva York y posó para la prensa. Ahí se dejó ver con un bodysuit de mangas largas que hacía honor al diseñador alemán Karl Lagerfeld, el homenajeado en esta edición. Además, usó plataformas altas. Este estilo de ‘No Pants’ ha sido uno de los preferidos de la top model desde hace un tiempo. Por supuesto, que el cantante de género urbano, Bad Bunny, también dijo presente en la Met Gala 2023.

Contra todo pronóstico, el Conejo Malo yo no llegó en compañía de la hermana de Kim Kardashian, quien estuvo también en el evento que hace la editora de Vogue, Anna Wintour, desde el Metropolitan Museum en Nueva York. El autor de ‘Un Verano Sin Ti‘ usó un traje blanco de arriba a abajo con espalda descubierta y llevada una especie de mantilla de rosas blancas bordadas. the back of bad bunny’s custom jacquemus look, i am screaming pic.twitter.com/Sz0q8LztsV— High End Homo (@highendhomo) May 2, 2023

A pesar de no haber llegado como pareja, muchos han asegurado que ellos compaginaron sus atuendos. Ella luciendo como ‘el novio’; y él ‘como la novia’ de una supuesta boda. Todo basado en quien terminó dando vida por muchos años al legado de Coco Chanel, Karl Lagerfeld. KENDALL ES EL NOVIO Y BAD BUNNY LA NOVIA #MetGala pic.twitter.com/93k2SyxhMf— Zeita (@karolespinosaa) May 2, 2023

A diferencia de la Met Gala del 2022, Bad Bunny no usó hombreras, ni adornos en su cabello. Pero sí lo peinó liso hacia atrás. Una fuente cercana a la pareja habló con U.S. Magazine y dijo que ellos no son oficialmente novios. Aseguró que Kendall está pasando un muy buen momento con Benito y que le gustaba que la trataba con respeto haciéndola reír mucho. Bad Bunny en la Met Gala 2023. Foto: Jamie McCarthy/Getty Images.

Sigue leyendo:

– Rosalía incomoda a Nicki Minaj en plena entrevista de la Met Gala 2022 y este le hace el feo

– Bad Bunny causó estragos con hombreras y adornos en el cabello en la Met Gala 2022

– Peso Pluma responde de Bad Bunny en juego de Los Angeles Lakers Vs. Memphis Grizzlies

– Bad Bunny y Kendall Jenner fueron pillados paseando sobre el mismo caballo en Los Ángeles

– Bad Bunny es la portada de la revista TIME: “Siempre soñé con ir algún día a Los Ángeles”