Bad Bunny es la portada de la revista TIME: “Siempre soñé con ir algún día a Los Ángeles”

Bad Bunny ha dado una entrevista a la revista TIME en la que ha se ha sincerado como pocas veces. Admite que desde pequeño quiso mudarse a Los Ángeles y cómo es increíblemente competitivo asegurando: “Siempre quiero más”. No hay duda que el cantante de género urbano ha cambiado la atención del mundo y la posó sobre los latinos.

El Conejo Malo del reggaetón, Bad Bunny, conversó con Andrew Chow y Mariah Espada de la revista TIME. Ahí se pasearon por su lucha en pro de la comunidad latina y en cómo siente el caribe por sus venas más que nadie. También habló de su presentación en Coachella, de cómo vive el día a día ahora que se mudó a Los Ángeles y si es cierto o no que lanzará un canción con Justin Bieber.

También se refirió al hecho de que, cuando ganó el Grammy 2023, en su discurso no había subtítulos en español: “En realidad, cuando lo vi… no capté el mensaje. No decía ‘en español’… como que ‘non English’… bueno, el sistema no funciona. Fue una porquería, esa es la única forma en que podría decirlo”.

Bad Bunny le habla a TIME sobre los latinos

En cuanto a la era que vivimos y a eso de que “Los latinos estamos de moda” dijo que se siente orgullo de eso, pero que en un principio le costó asimilar que algunos artistas latinos más bien se hubiesen alejado de sus costumbres, de su idioma: “Cabro** llevas 20 años cantando y ahora quieres hacer una canción en español? ¿No lo hiciste en tu mejor momento pero ahora quieres hacer una canción en español porque no estás apagá en tu mejor momento? Entonces cosas así las veo y en ese momento me molestó. Pero ahora ese sentimiento me ha superado. No es que me sienta así en este momento. Es bueno hacer lo que quieras. Y lo mismo para otros artistas que son gringos que nunca tendrían la oportunidad de trabajar con un artista latino o hacer una canción en español, y ahora los ves mirando la música latina porque está en la cima. Se volvió ‘cool’ ser latino. No solo están haciendo la música, están tratando de copiar el flujo de los latino”, agregó Bad Bunny. View this post on Instagram A post shared by TIME (@time)

El autor de “Titi Me Preguntó”, incluído en el disco más exitoso del 2022 “Un Verano Sin Ti”, agregó también que no se separa de los problemas actuales y le lanzó la responsabilidad a los gobiernos… De Puerto Rico, de Estados Unidos: “Creo que todos los gobiernos le han fallado a su país alguna vez”.

A pesar de estar en su mejor momento y de encima de todo andar en rumores de relación con Kendall Jenner, asegura que no le interesa la fama: “No me importa eso. Soy una persona. Soy un ser humano y cometo errores. Siempre he dicho que voy a vivir como quiera. Pero yo nunca me limito de hacer de una manera o actuar de una manera por lo que van a decir o pensar, no. Soy famoso y no dejó de ser humano”, terminó por sentenciar el artista más importante del 2022.

Lo que sigue para Bad Bunny, como siempre, no se sabe. Por lo pronto hará acto de presencia en el Festival Coachella 2023 en Chino Hills y asegura que piensa transportar a los presentes al “valle” al caribe con su música y espectáculo. Así que esperaremos a ver qué depara su presentación.

