Bad Bunny es demandado por su ex novia y nombrado por el ex de Kendal Jenner, Devin Booker

Bad Bunny disfruta de su idilio de amor con Kendall Kenner o así parece. Siempre en la privacidad que más pueda mantener el cantante de género urbano. Sin embargo, hasta el ex de la modelo, Devin Booker, lo mencionó. Cosa que hizo también pero en un escala mayor la ex novia del puertorriqueño, Carlis de la Cruz Hernández.

Esta ex pareja de Bad Bunny lo está demandando porque asegura que el astro de “Titi Me Preguntó” usó sin permiso su voz en un verso de “Mil 2016”. Supuestamente el estribillo lo grabaron en el 2015 y el boricua lo ha seguido usando hasta ahora. Esto ocurre en medio de los rumores del romance con Kendall Jenner.

La historia con ella y el ex novio es que al parecer, Bad Bunny menciona algo de Devin Booker en su canción “Coco Chanel” con Eladio Carrion. “El sol de PR calienta más que el Phoenix y ella los sabe”. Recordemos que el ex de Kendall Jenner juega para los Phoenix Suns. Al parecer, el propio basquetbolista de la NBA le respondió al Conejo Malo en Twitter: “Él está preocupado por otro hombre de nuevo”. View this post on Instagram A post shared by República urbana 🇩🇴 (@republica_urbana)

Por los comentarios que se leyeron en Instagram, se puede descifrar que el ex de Jenner estaba dando a entender que a Bad Bunny le interesan más los hombres. Por supuesto, ninguno de los involucrados ha hecho mención directa de esto. Bad y Jenner hace poco estuvieron juntos comiendo sushi y también estuvo con ellos Kylie Jenner. View this post on Instagram A post shared by TMZ (@tmz_tv)

Bad Bunny y los amigos de Kendall Jenner

El ganador de multipremios incluyendo un Grammy, Latin Grammy y Billboard ha estado frecuentando también las amistades de la hermana de Kim Kardashian. Entre ellos Justin Bieber y su esposa y mejor amiga de Kendall, Hailey Bieber. Bad Bunny saliendo de cenar junto a Kendall y Kylie Jenner en Los Ángeles. 📸 pic.twitter.com/MZjfYCb3Zn— Bunny’s Network (@badbunnynetwork) March 8, 2023

Después de la noche del Grammy, donde Taylor Swift perreó con Bad Bunny y cayó ante los encantos de los ritmos de Puerto Rico, Kendall y el reggaetonero supuestamente fueron vistos besándose muy apasionadamente en una bar de Los Ángeles.

Después de eso estuvieron cenando con los Bieber. El sitio web Deux Moi dijo que en verano, cuando Justin lance su disco, éste incluirá una colaboración con Bad Bunny. Habrá que esperar que llegue el momento y ver si es cierto y también si los tórtolos afirman o desmienten la relación. 🚨Bad Bunny @sanbenito y @justinbieber harían colaboración musical, según DeuxMoi https://t.co/RsCSfuvF6u #justinbieber #pr #boricua #badbunny #generourbano #pop #reggaeton #musica #kendalljenner #haileybieber #hollywood #losangeles #famosos #viral— La Opinión (@LaOpinionLA) February 28, 2023

