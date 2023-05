Anitta usó bikini mínimo y plataformas gigantes por Karl Lagerfeld antes de la Met Gala 2023

La brasileña Anitta vuelve a causar impacto en la Met Gala 2023. El año pasado lo hizo también, pero este comenzó desde antes de pasar por la alfombra roja y desde su cuenta de Instagram, al publicar una foto que dejó en un tacón a todo el mundo. Un bikini mínimo con el logotipo de Chanel para hacer tributo a Karl Lagerfeld.

Recordemos que fue el celebrado en esta última edición de la fiesta de la moda que organiza la editora de la revista Vogue, Anna Wintour, en el Metropolitan Museum de Nueva York. Este es un bikini típico de la forma de diseño de Chanel y que Anitta quiso revivir: ‘Amo el momento Vintage’, escribió en la red social. 🚨 Anitta subindo as escadas do #MetGala. pic.twitter.com/k17RgbXI9k— Acesso Anitta | Fan Account (@AcessoAnittaR) May 1, 2023

Pero esto fue solo el abreboca. Al llegar a la Met Gala causó estragos con un impecable atuendo que además incluyó unas plataformas de 7 pulgadas de alto al estilo Mary Jean. Este año la intérprete de ‘Volver’ y famosa por el challenge de ‘la colita’, escogió a Marc Jacobs para vestir de negro con guantes blancos y el cabello recogido. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Anitta fue parte de los latinos que asistieron a la Met Gala

A la brasileña también la acompañaron otro grupo de latinos como su gran amigo Maluma. Mismo con el que se fotografió después junto al rapero Lil X Nas, quien vistió un atuendo muy particular del que se hablará por mucho. 📸| Maluma junto a Anitta y Lil Nas X en la #MetGala pic.twitter.com/2Goe3EuV4b— Maluma Updates (@Maluma_Updates) May 2, 2023

También asistió el puertorriqueño y autor de ‘Titi Me Preguntó’ y ‘La Neverita’, Bad Bunny. No llegó a la Met Gala con Kendall Jenner, pero sí al hotel de regreso y junto a sus dos otras hermanas, Kim Kardashian y Kylie Jenner. Bad Bunny en el #MetGala2023 pic.twitter.com/67Cq5MTMhJ— Bunny’s Network (@badbunnynetwork) May 2, 2023

Salma Hayek, Jennifer López, Aleyda Ortiz, Pedro Pascal, Penélope Cruz y Harvey Guillen también dijeron presentes y dejaron el nombre de los hispanos por lo alto junto Anitta. View this post on Instagram A post shared by Vogue (@voguemagazine) View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

