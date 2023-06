Bad Bunny habla del percance con celular y asegura que no lo rompió a Rolling Stone

El cantante de género urbano, Bad Bunny, dio una entrevista a la experta en música Julyssa López de Rolling Stone en la que habla de sus antecesores en la música, los pondera y sobre todo recalca la importancia que han tenido en abrirle paso a los de hoy en día. La revista entonces, en voz de López, indagó un poco más allá en la vida del artista. Bad Bunny durante su World’s Hottest Tour 2023 en SoFi Stadium de Los Ángeles. Foto: Kevin Winter/Getty Images.

Se pasearon también por todo lo negativo que conlleva también ser una de las estrellas más reconocidas y lucrativas del momento. Bad Bunny se abrió así a su entrevistadora y narró parte de lo que sucedió en República Dominicana, cuando le aventó el celular a una fan, convirtiéndose de inmediato en tendencia en todas casi todas las redes sociales.

“-… Yo saludaba, ‘¡Qué lo que!’, por aquí, por allá, pero esa persona se me metió en el mismo medio, se me recostó encima, así como que con el cuerpo-, añade. Su reacción inmediata fue lanzar el teléfono.¿Se arrepintió? -¡Al otro día! Al otro día, al otro día-, confiesa, levantando las manos al aire. Pero sintió que habían invadido su espacio personal y añade que no lo tiró al mar, como apuntaron algunos medios”, transmitió la editora en música sobre las palabras de Bad Bunny.

Bad Bunny no rompió el celular

Por supuesto que a Bad Bunny le llovieron cientos de críticas en las redes sociales que incluyeron muchos famosos como Eugenio Derbez. Estos lo señalaban y hablaban en redes sociales de: “Cómo los artistas se deben a su público” y “Cómo el ego es el peor enemigo de los mismos”. Benito Antonio Martínez Ocasio guardó silencio. Su reacción, como todos pudimos notar, fue alejarse aún más de las redes sociales.

Bad Bunny durante un concierto en Puerto Rico. Foto: Gladys Vega/Getty Images.

Pero Rolling Stone logró obtener del creador del disco del 2022 según Spotify, “Un Verano Sin Ti”, cuál es la realidad de lo que sucedió: “Mano, ese celular existe, ese celular no se rompió, me molesta que es algo que nunca han dicho, yo no lo tiré para el agua. Lo tiré para un arbusto”.

Además, instó a la fan a subirlo a las redes sociales a manera de broma. Bad Bunny dice que eso le truncó un poco su comienzo de año 2023. Asegura que hay personas que hablan de los artistas como si los conocieran y que, en muchas ocasiones, considera que están lejos de la realidad.

“… Es frustrante ver cómo la gente en realidad piensa que conoce la vida de los famosos, lo que hacen el día a día, lo que está pasando, lo que piensan, en qué se basan sus decisiones. Piensan que conocen, qué sé yo, la historia de tu vida, o tu historial amoroso, y […] realmente no tienen ni la mínima idea”, aseguró sobre la polémica que suscitó en su momento las declaraciones que dio respecto a “El Apagón”, tema que le dedicó a su natal Puerto Rico.

La entrevista está imperdible y muy reveladora. Julyssa López también indagó en algunos temas personales como su relación y supuesto romance con Kendall Jenner, anécdotas de su infancia y hasta su pasión por la moda y el buen vivir. View this post on Instagram A post shared by Julyssa Lopez (@julyssa_raquel)

Sigue leyendo:

– Bad Bunny se cubrió de joyas para Rolling Stone y dijo: “Yo amo el mundo. Pero a veces lo odio”

– Bad Bunny y Kendall Jenner no llegaron juntos a la Met Gala pero sí a un hotel y after party en NY

–Salma Hayek, Bad Bunny, Jennifer Lopez y Anitta, los latinos que hicieron arder la Met Gala 2023

–Bad Bunny y Kendall Jenner llegan separados y mostrando mucho a la Met Gala 2023 en NY

–Nominados a Premios Juventud de Univision: Shakira, Peso Pluma y Bad Bunny a la cabeza