Bad Bunny está indetenible: más citas con Kendall, nueva canción y concierto en Venezuela

El Conejo Malo del género urbano ya no lo detiene nadie. A donde voltees a ver está Bad Bunny en las redes sociales. Bien sea en un evento tan lujoso con la plana mayor de Hollywood como lo fue la Met Gala 2023, como en un juego de Los Angeles Lakers. O finalmente en algo tan simple como una caballeriza, pero paseando junto a la modelo Kendall Jenner. próximamente nueva música de bad bunny… pic.twitter.com/2izVQCla8d — ❤️🌊☀️ (@essanbenito) May 16, 2023

Esto sin mencionar que, cada vez que lanza una canción, se convierte en un éxito inmediato. Tal como acaba de suceder con el adelanto de su próximo tema. Bad Bunny publicó un video y un extracto de una canción que no se ha escuchado antes en su cuenta de Instagram. Estaba vestido con pantalones de cuero y muchos fans han hecho alusión también a Feid.

Al parecer, el supuesto novio de Karol G habría usado por estos días un atuendo parecido. Esto ha hecho a muchos presumir que esta nueva canción sería con el reggaetonero colombiano. Sin embargo, él está por estrenar su próxima canción con Nicky Jam, “69”. View this post on Instagram A post shared by NICKY JAM (@nickyjam)

Bad Bunny y Kendall Jenner

Una vez más la pareja estuvo junta y volvieron a compaginar sus atuendos. Él, al parecer muy encantado con los vaqueros de jean y de cuero. Ella con cuero también. Esto mismo pasó días recientes pero en un evento de la NBA. Bad Bunny & Kendall Jenner anoche en Santa Monica. 🍷 pic.twitter.com/N8XcM4rslQ— Bunny’s Network (@badbunnynetwork) May 15, 2023

La hermana de Kim Kardashian llevaba botas y falda de piel. El intérprete de “Titi Me Preguntó”, “La Neverita” y “El Apagón” usó botas de piel también. Aunque muchos han asegurado que, por la expresión corporal de ambos, la integrante del clan Kardashian Jenner no estría interesada en el puertorriqueño, la verdad parece ser otra. Kendall Jenner and Bad Bunny at the Lakers game tonight😎 pic.twitter.com/TA3qWs3rzs— 👀🔭 (@mwuahssn) May 13, 2023

Este par se la pasa con amigos de noche, como Justin Bieber y Hailey Bieber, cenando y en eventos sociales. Aunque aún nadie ha capturado un beso apasionado entre la nueva pareja de Hollywood, el tiempo que gastan juntos es bastante y casi diario.

Bad Bunny irá a Venezuela

Después del cierre de su gira “El último Tour del Mundo”, Bad Bunny dijo que no se presentaría en un tiempo. Sin embargo, eso no sucedió. El boricua dejó a todos en un tacón su presentación en el Grammy 2023 y además fue uno de los artistas principales en el Coachella Music Festival 2023.

Ahora, el merenguero venezolano Omar Enrique, quien lleva en Venezuela casi toda la negociación así como producción de algunos eventos musicales en ese país, anunció por redes sociales que Bad Bunny sí daría un concierto ahí.

No se confirmaron fechas, venues, ni cantidad de presentaciones. Lo único que dijo fue: “Viene”. Así que habrá que esperar a ver si esto sucede y si el equipo por parte del cantante lo confirma. View this post on Instagram A post shared by El Cooperante (@el_cooperante)

