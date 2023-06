Bad Bunny y Kendall Jenner llegaron juntos a hotel en Los Ángeles

Aunque ni lo nieguen, ni lo afirmen, la verdad es que el cantante de género urbano, Bad Bunny, y la modelo, Kendall Jenner, no paran de estar juntos. Sin beso, sin agarrada de mano, pero juntos al fin. Paparazzi y prensa los pudo captar estar entrando al Beverly Hills Hotel en Los Ángeles. View this post on Instagram A post shared by BAD BUNNY NEWS (@thekingoflatintrap)

Pero antes de revisada de la mañana, la maniquí y el intérprete del disco más escuchado del 2022, “Un Verano Sin Ti”, se esconden cada vez menos de la prensa, esto ocurre justo después que Bad Bunny diera una entrevista reveladora a la revista Rolling Stone.

En la misma, le preguntan sobre su relación con Kendall Jenner y solo se limitó decir, que las personas hablan de él creyendo que conocen su vida cuando en realidad no tienen ni la mínima idea. La supuesta novia de Benito Antonio Martínez Ocasio no ha ofrecido entrevistas últimamente en la que hayan podido preguntarle, si efectivamente tiene una relación o no con la cantante nacido Puerto Rico. View this post on Instagram A post shared by BAD BUNNY NEWS (@thekingoflatintrap)

Bad Bunny y Kendall Jenner buscan discos juntos en Los Ángeles

Esta no sería la primera vez que la pareja se deja ver en la ciudad a la cual se mudó recientemente el cantante de reggaetón. Hace unos días estuvieron juntos por Santa Mónica revisando algunos discos de acetato y por supuesto, los paparazzi, estuviera en la oportunidad de fotografiar. View this post on Instagram A post shared by BAD BUNNY NEWS (@thekingoflatintrap) View this post on Instagram A post shared by La Mega 106.9 FM (@lamegapr)

Una vez más, no se dejaron ver a tomados de la mano o con algún tipo de caricias, aunque bien de cerquita. Por otro lado, se pudo conocer unas fotos que se hicieron virales en Instagram, donde se ve al el cantante de “La Neverita” y “El Apagón” y a JAnthony, quien llevaba un maletín con el nombre de “Utopia”, nuevo disco de Travis Scott. View this post on Instagram A post shared by Badbunnytb 375K (@badbunnytb2)

Recordemos que el exponente de hip hop es el padre de los hijos de la que sería, de ser cierta, la relación entre Bad Bunny y Kendall Jenner, cuñada de él. Es decir, Kylie Jenner. Misma que terminó la relación contra Scott y que se le ha visto recientemente con Timothée Chalamet. View this post on Instagram A post shared by Badbunnytb 375K (@badbunnytb2)

