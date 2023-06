¿Bad Bunny será papá? Adelanto de ‘The Kardashians’ desata rumores sobre un posible embarazo de Kendall Jenner

El tráiler del próximo episodio de ‘The Kardashians’ dejó una incógnita muy grande, pues hay una parte en la que uno de los productores le pregunta en el confesionario a Kendall Jenner cómo va el embarazo, lo que de inmediato hizo saltar los rumores de que podría convertirse en madre próximamente y que el padre sería nadie menos que Bad Bunny.

En el mismo adelanto la edición no permite ver la respuesta de la socialité, solamente se alcanza a ver una sonrisa de su parte. No obstante, aunque los fans de ambos enloquecieron con la posibilidad de que se conviertan en padres, no parece algo muy probable, tomando en cuenta el poco tiempo que llevan saliendo y que ella ha dicho que no tiene prisa por ser mamá.

Y es que en la misma serie se ha visto como su madre, Kris Jenner, ha insistido con el tema de que quiere que le dé un nieto y la respuesta de su hija ha sido contundente. “Es mi vida y no sé aún si estoy lista… Aún tengo mucho que descifrar antes de traer un bebé a mi vida. Sigo disfrutando de la vida por mí misma y estoy tranquila con ello por el momento”.

Bad Bunny habla sobre los rumores de embarazo de Kendall Jenner

Pero si esas declaraciones no son suficientes para terminar con los rumores, las de ‘El Conejo Malo’ en una entrevista reciente con ‘Yahoo!’ seguramente lo harán, pues él los calificó como totalmente falsos.

“Creo que eso siempre ha existido y siempre existirá. Es gracioso. Me entristece y es lamentable al mismo tiempo, no para mí, sino más para las personas [que difunden chismes] porque es divertido ver cómo hablan con confianza. Es como, ‘Qué tonto; no tienen idea de nada. Y te ríes también. Es como, ‘De verdad, ¿cómo es eso posible?’ Pero creo que te acostumbras con el tiempo”, comentó el cantante al referirse sobre todo lo que se dice de él y su relación con la socialité.

Por otra parte, los seguidores más acérrimos de la serie, piensan que en realidad la pregunta se refiere a algo que pasó en un episodio de noviembre de 2022, en el que Kendall Jenner dijo que estaba esperando un bebé, refiriéndose al nacimiento de un caballo que sería el regalo de su cumpleaños pasado.

