Shakira llegó con gran equipo a la mansión Versace en Miami. Prepara show en los MTV VMAs

Desde hace días se estaba corriendo el rumor de que Shakira sería una de las grandes homenajeadas con el galardón de “Video Vanguard Award” que entregan los MTV VMAs. Para ese entonces, una fuente cercana a la colombiana informó que la cantante se lo estaba planteando, pues recibirlo requería de mucha preparación profesional. Hoy fue vista en Miami en algunos preparativos que tienen mucho que ver con esto. Shakira Shakira, no solo fue a la Mansion Versace a comer sino también a una sesión de fotos 🤠pic.twitter.com/gKrkJgUNF6 — AndroShak (@DiAndrotoro) August 23, 2023

Con un inmenso equipo de trabajo que incluye estilistas, vestuaristas, fotógrafos, asistentes, etc, sumado al equipo de trabajo de la cadena en MTV, Shakira llegó con un atuendo “oversize” de jean, franela sus usuales plataformas Converse a la mansión Versace en la ciudad de Miami. Se pudo conocer de manera extraoficial que la colombiana estaba ahí haciendo una sesión de fotos de algunas pruebas para lo que será su presentación el próximo 12 de septiembre en la ceremonia de los MTV Video Music Awards 2023.

Shakira llegando a la casa Versace de Miami para una sesión de fotos!! (22 de agosto) pic.twitter.com/anfi8kd5lA — Shakira-Barranquilla (España) (@sweetycary) August 23, 2023

Shakira estuvo hoy junto a todo su equipo en la mansión de Versace haciendo pruebas de vestuario para su esperado perfomance en los VMAs.



Este será su gran regreso a los premios despues de 14 años y su presentación más importante desde su show en el Super Bowl. pic.twitter.com/0Rnloc43uF — Bruno (@JLOAccess) August 23, 2023

La colombiana recibirá un merecido tributo a su trayectoria artística. Justo la cadena MTV había dicho que quería que Shakira aceptara y que estaban convencidos de qué iba a ser así. Para ellos, es una manera de resaltar toda su carrera. La ex de Piqué tomó un tiempo para pensarlo.

Aceptar este premio requiere de una gran responsabilidad para el artista. El mismo tiene que preparar un show de marca mayor, en el que se pasee por sus grandes éxitos y que, literal, levante al espectador del asiento. Al parecer, después de mucho meditarlo, la intérprete de Acróstico, Te felicito y Copa Vacía parece haber dicho que sí y estarse preparando para lo que será una de las noches más importantes en esta etapa de su carrera.

Los MTV Video Music Awards 2023 quieren dar inicio a la nueva etapa de la carrera de Shakira

Justo cuando Shakira está teniendo un cierre de una parte de su vida personal que le ha supuesto mucho dolor, al separarse del padre de sus hijos, el exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué. Además, este historia en la vida de la cantante, le ha implicado un resurgimiento de su carrera que la vuelve a colocar como la artista latina número uno en conquistar territorios de la industria musical anglo.

Sin duda es una pionera y esto, así como su extensa carrera, le será aplaudida en el escenario de los próximos en MTV VMAs. La cadena televisiva le aseguró al diario The Sun, que están felices de ser protagonistas de esta nueva etapa de su carrera, en la que regresa a vivir en los Estados Unidos, después de 12 años de haberse residenciado en España.

Shakira fue homenajeada por su Fundación Pies Descalzos

La reina del Waka Waka, no ha dejado de recibir galardones y premios en los últimos meses. Hace no mucho le dieron el premio por ser Agente de Cambio en los Premios Juventud 2023 de Univision por su trabajo filantrópico con su Fundación Pies Descalzos. Shakira en Premios Juventud de Univision 2023. Foto: Getty Images.

Misma con la que ha creado más de 10 escuelas en Colombia, su país natal, y que le ha proporcionado a cientos de niños educación de calidad, asegurándoles un futuro distinto al que podrían tener origen.

Se pudo conocer también que, una de sus homólogas colombianas también y con quien Shakira tiene uno de sus grandes éxitos llamado TQG, la cantante género urbano Karol G, también se estará presentando en el escenario de los MTV Video Music Awards 2023, que se llevarán a cabo el próximo 12 de septiembre desde la ciudad de New Jersey. ‼️ MAJOR NEWS ‼️ @karolg is performing at the 2023 #VMAs!



Don’t miss her FIRST #VMAs performance: September 12 on @MTV 🚀 pic.twitter.com/KSjwyd9Jaf— Video Music Awards (@vmas) August 22, 2023

Por el mismo homenaje que recibirá Shakira, ya se sabe de antemano que es poco probable que se vayan a presentar juntas. Lo que sí es seguro, es que el poder de la mujer latina dirá presente durante la ceremonia. Hasta el momento de cerrar esta nota, ni Shakira, ni su equipo habían emitido algún comunicado oficial sobre el trabajo que estuvo realizando en la mansión Versace en Miami. ¿Y si Shakira en Mtv hace una presentación como la de Objection en 2002? 🙏🏽 pic.twitter.com/frAKtEynmU— Jonny From The Block (@silapreto) August 22, 2023

