Gerard Piqué da golpe bajo a Shakira al responder cuántas veces a la semana tiene sexo actualmente

Gerard Piqué envió un dardo envenenado a Shakira al hablar sobre su vida sexual actual y dar a entender que va en aumento ahora que está con Clara Chía, luego de su ruptura con la intérprete de “Te felicito”.

Este jueves se emitirá por Antena 3 una entrevista que apunta a ser la más personal con el exdefensor del FC Barcelona desde su separación, o al menos eso nos hace pensar el fragmento que se liberó como adelanto este miércoles y que ya le dio la vuelta al mundo.

En este anticipo de la charla que Piqué tuvo con el también futbolista Joaquín Sánchez, a la cual invitó a su amigo y socio en la Kings League, Ibai llanos, se escucha a Piqué responder a la pregunta: “Cuántas veces tenéis sexo a la semana? Y lo que salió de su boca impactó a varios seguidores y detractores del exblaugrana.

Y es que después de guardara silencio sobre el tema durante bastante tiempo, en el clip del adelanto Gerard Piqué sonríe al escuchar la pregunta, como anticipando que saldría un buen dardo de sus labios: “Yo estoy en más ahora”, aseveró, dando un buen golpe metafórico sobre la mesa.

Pero eso no fue todo, ya que Sánchez incrementó las llamas del fogón con otro comentario: “Estás rejuvenecido”, le dijo, haciendo alusión a que Clara Chía, la pareja actual de Gerard, es 12 años menor que él y 22 más joven que la cantante colombiana.

Gerard Piqué y Shakira meses antes de su ruptura. Foto: Getty Images. Crédito: Don Emmert | AFP / Getty Images

Finalmente, el fragmento cierra con otra pregunta que invita a ver la entrevista completa: “Todas las historias tienen dos versiones, ¿por qué no conocemos la tuya todavía”?

…Y es que en realidad el ex defensa central no ha hecho declaraciones al respecto. ¿Será que esta vez no se guardará nada?

Las indirectas de Shakira

Quien sí ha dejado entrever algunas de las razones por las que el amor se acabó entre ellos ha sido Shakira, ya que desde la ruptura ha hecho canciones y colaboraciones que aluden a su relación y nos dan una idea del desinterés de Piqué antes de relacionarse con Clara Chía.

Una de ellas es “Copa vacía”, con Manuel Turizo, que incluye frases como “Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti. ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Estás más frío que el mes de enero” y “siempre estás ocupado con tanto negocio, te haría bien, mi amor, un poquito de ocio. Relájate aquí, en el sofá, y dame tu atención”, indirectas que bien podrían ser narraciones de lo que sucedía en la última etapa de ambos como pareja.

Estrofas de otras canciones que, aunque no aluden a la vida sexual, sí retratan la actitud del exzaguero, son “Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo”, de “Monotonía; o el “Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso”, de “Te felicito”.

Sin embargo, parece que tanto Shakira como Piqué en algo están de acuerdo: Ya no hay vuelta atrás y ambos disfrutan su vida por separado, él declarando que está mejor ahora y ella con más indirectas sobre dejarlo fuera de sus planes: “Sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que yo por hombres no compito”, como canta en “TQG” con Karol G.

