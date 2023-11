Lista de ganadores del Latin Grammy: Shakira, Karol G, Edgar Barrera y Bizarrap a la cabeza

En Latin Grammy 20023 dio como resultado una gran lista de ganadores de excelentes músicos latinos, que se destacaron en todo este 2023.

Karol G en el Latin Grammy 2023. Crédito: Juan Naharro Gimenez. | Getty Images

Los triunfadores de la noche de la ceremonia y de la gala no televisada fueron reconocidos por La Academia Latina de la Grabación y las artes. El evento fue a través de las pantallas de Univision y RTVE.

Shakira en la alfombra roja del Latin Grammy 2023. Crédito: Juan Naharro Gimenez. | Getty Images

Entre los grandes ganadores de la noche se encuentra la colombiana Shakira, Karol G, el productor musical Edgar Barrera y el cantante de regional mexicano, Peso Pluma.

Además, todos tuvieron la oportunidad de pasar por la alfombra roja de los Latin Grammy y presumir sus atuendos. También tuvieron la oportunidad enviar algunos mensajes a la comunidad latina. Recordemos que la edición de este año es muy especial por celebrarse por primera vez en Sevilla, España.

Shakira y Bizarrap Crédito: AARON SNAIDERMAN FOR GUINNESS WORLD RECORDS. | Cortesía

Ambas ya han sido ensayadas en dos oportunidades. También se sabe que la española Rosalía estará presente mañana jueves 16 de noviembre en la transmisión de el Latin Grammy. También es una de las grandes nominadas de la noche junto a su ex Rauw Alejandro.

La ceremonia de los Premios Latin Grammy se podrá ver a las 8 p.m. ET por Univision, UniMás y Galavisión en Estados Unidos. A las 10:30 por RTVE en España. También se trasmitirá por cable en TNT en distintos horarios locales.

Ganadores en las diferentes categorías del Latin Grammy 2023

Grabación del Año

‘No Es Que Te Extrañe’ – Christina Aguilera

‘Carretera y Manta’ – Pablo Alborán

‘Déjame Llorarte’ – Paula Arenas Featuring Jesús Navarro

‘Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53’ – Bizarrap Featuring Shakira

‘Si Tú Me Quieres’ – Fonseca & Juan Luis Guerra

‘Mientras Me Curo Del Cora’ – Karol G

‘De Todas Las Flores’ – Natalia Lafourcade

‘Ojos Marrones’ – Lasso

‘La Fórmula’ – Maluma & Marc Anthony

‘Despechá’ – Rosalía

‘Correcaminos’ – Alejandro Sanz Ft. Danny Ocean

Álbum del Año

‘La Cu4rta Hoja’ – Pablo Alborán

‘A Ciegas’ – Paula Arenas

‘De Adentro Pa Afuera’ – Camilo

‘Décimo Cuarto’ – Andrés Cepeda

‘Vida Cotidiana’ – Juanes

‘Mañana Será Bonito’ – Karol G

‘De Todas Las Flores’ – Natalia Lafourcade

‘Play’ – Ricky Martin

‘Eadda9223’ – Fito Paez

Canción del Año

‘Acróstico’ – Shakira

‘Amigos’ – Pablo Alborán & Maria Becerra

‘De Todas Las Flores’ – Natalia Lafourcade

‘Ella Baila Sola’ – Eslabon Armado y Peso Pluma

‘NASA’ – Édgar Barrera, Camilo & Alejandro Sanz

‘Ojos Marrones’ – Lasso

‘Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53’ – Bizarrap Ft. Shakira

‘Si Tú Me Quieres’ – Fonseca y Juan Luis Guerra

‘Tqg’ – Karol G y Shakira

‘Un X100to’ – Grupo Frontera Ft. Bad Bunny

Mejor Nuevo Artista

Borja

Conexión Divina

Ana Del Castillo

Natascha Falcão

Gale

Paola Guanche

Joaquina

Leon Leiden

Maréh

Timo

Mejor Álbum Vocal Pop

‘La Cu4arta Hoja’ – Pablo Alborán

‘Beautiful Humans Vol.1’ – Alemor

‘De Adentro Pa Afuera’ – Camilo

‘La Neta’ – Pedro Capó

‘Tu Historia’ – Julieta Venegas

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

‘A Ciegas’ – Paula Arenas

‘Que Me Duela’ – Camilú

‘Corazón y Flecha’ – Manuel Carrasco

‘Décimo Cuarto’ – Andrés Cepeda

‘Placeres y Pecados’ – Vanesa Martín

Mejor Canción Pop

‘5:24’ – Edgar Barreray& Camilo

‘Bailo Pa Ti’ – Monsieur Periné

‘Contigo’ – Sebastian Yatra Ft. Pablo Alborán)

‘Déjame Llorarte’ – Paula Arenas y Jesús Navarro

‘Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53’ – Bizarrap Ft. Shakira

Mejor Fusión /Interpretación Urbana

‘La Jumpa’ – Arcangel Ft Bad Bunny

‘Ojalá’ – María Becerra

‘Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52’ – Bizarrap Ft Quevedo

‘Tqg’ – Karol G Ft Shakira

‘Yandel 150’ – Yandel y Feid

Mejor Interpretación Reggaetón

‘Automático’ – María Becerra

‘La Receta’ – Tego Calderón

‘Feliz Cumpleaños Ferxxo’ – Feid

‘Gatúbela’ – Karol G Featuring Maldy

‘Hey Mor’ – Ozuna y Feid

Mejor Álbum de Música Urbana

‘Xtassy’ – Akapellah

‘Saturno’ – Rauw Alejandro

‘3Men2 Kbrn’ – Eladio Carrión

‘Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum’ – Feid

‘Mañana Será Bonito’ – Karol G

‘Alma’ – Nicki Nicole

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

‘Autodidacta’ – J Noa

‘Coco Chanel’ – Eladio Carrion Ft Bad Bunny

‘Dispara ***’ – Nicki Nicole Ft Milo J

‘Le Pido A Dios’ – Feid Ft Dj Premier

‘Pá Ganá’ – Akapellah

‘Pregúntale A Tu Papá Por Mi’ – Vico C

Mejor Canción Urbana

‘Automático’ – María Becerra,

‘La Jumpa’ – Bad Bunny y Arcangel

‘Mi Mejor Canción’ – Gocho Ft Farruko

‘Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52’ – Bizarrap Ft Quevedo

‘Tqg’ – Karol G Ft Shakira

‘Yandel 150’ – Yandel ft Feid

Mejor Álbum de Rock

‘Íntimo Extremo – 30 Años’ – A.N.I.M.A.L

‘Cowboys De La A3′ – Arde Bogotá’

‘De La Tierra III’ – De La Tierra

‘Dopelganga’ – Eruca Sativa

‘Sólo D’Lira’ – Molotov

Mejor Canción de Rock

‘Depredadores’ – De La Tierra

‘El Piso Es Lava’ – Todo Aparenta Normal Ft An Espil & Evlay

‘Gris’ – Juanes

‘Leche De Tigre’ – Diamante Eléctrico Ft Adrián Quesada

‘Los Perros’ – Arde Bogotá

Mejor Álbum de Pop/Rock

‘El Diablo En El Cuerpo’ – Alex Anwandter

‘Trinchera Avanzada’ – Babasónicos

‘El Hombrecito Del Mar’ – León Gieco

‘Vida Cotidiana’ – Juanes

‘Tripolar’ – Usted Señalemelo

‘Despídeme De Todxs’ – Juan Pablo Vega

Mejor Canción Pop/Rock

‘Alaska’ – Bunbury

‘Amantes’ – León Larregui

‘Caminar Sola’ – Julieta Venegas

‘¿Dónde Se Llora Cuando Se Llora?’ – Francisca Valenzuela

‘Ojos Marrones’ – Lasso

‘Señorita Revolución’ – Bruses

Mejor Álbum de Música Alternativa

‘Martínez’ – Cabra

‘Nacarile’ – iLe

‘Bolero Apocalíptico’ – Monsieur Periné

‘Mesa Dulce’ – Dante Spinetta

‘Reputa’ – Zahara

Mejor Canción Alternativa

‘Aleros/Pompeii’ – La Vida Boheme

‘ANASTASIA’ – Cami

‘Cicatriz Radiante’ – El David Aguilar

‘El Lado Oscuro Del Corazón’ – Dante Spinetta

‘Traguito’ – iLe & Mon Laferte

Mejor Álbum de Salsa

‘Catarsis’ – Daniela Carcourt

‘Voy A Ti’ – Luis Figueroa

‘Cambios’ – Willy García

‘Niche Sinfónico’ – Grupo Niche y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia

‘Tierra y Libertad’ – Plena79 Salsa Orchestra Ft Alain Pérez y Jeremy Bosch

‘Debut y Segunda Tanda (Deluxe) – Gilberto Santa Rosa

‘Leandro Díaz Special Edition’ – Silvestre Dangond

‘El Favor De Dios’ – Ana Del Castillo

‘Cumbia Del Corazón’ – Los Ángeles Azules

‘Hombre Absurdo’ – Gregorio Uribe

‘Escalona Nunca Se Había Grabado Así’ – Carlos Vives

Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata

‘Cuatro26’ – Manny Cruz

‘Road Trip’ – Manny Manuel

‘Trópico, Vol. 2’ – Pavel Núñez

‘Fórmula, Vol. 3’ – Romeo Santos

‘A Mi Manera’ – Sergio Vargas

Mejor Álbum Tropical Tradicional

‘Tierra, Songs By Cuban Women’ – Estrella Acosta

‘Y Sigo Pa’lante’ – El Septeto Santiaguero

‘Tour Sinfónico En Vivo Auditorio Nacional’ – La Sonora Santanera

Danzoneando (En Vido Desde Matanzas) – Orquesta Failde

‘Vida’ – Omara Portuondo

‘En Tiempo De Son… Homenaje A Las Canciones De Jorge Luis Piloto’ – Septeto Acarey De Reynier Pérez

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

‘Contigo’ – Mike Bahía

‘5:10 am’ – Luis Fernando Borjas

‘Intruso’ – Silvestre Dangond

’24/7′ – Gusi

‘Otro Color’ – Ilegales

Mejor Canción Tropical

‘Ambulancia’ – Édgar Barrera, Camila Cabello, Camilo & Juan Morelli, compositores (Camilo & Camila Cabello)

‘Día De Luz’ [ 80 Aniversario ] – Pablo Milanés, compositor (Pablo Milanés Featuring Juanes)

‘El Merengue’ – Edgar Barrera, Nico Cotton, Gale, Marshmello, Miguel Andres Martinez Perea, Juan Diego Medina Vélez, Julián Turizo Zapata & Manuel Turizo, compositores (Marshmello & Manuel Turizo)

‘La Fórmula’ – Marc Anthony, Edgar Barrera, René David Cano Ríos, Sergio George, Kevin Mauricio Jiménez Londoño, Bryan Snaider Lezcano Chaverra, Maluma & Justin Rafael Quiles, compositores (Maluma & Marc Anthony)

‘Que Me Quedes Tú’ – Techy Fatule, compositor (Techy Fatule)

‘Si Tú Me Quieres’ – Fonseca, Yadam González & Yoel Henríquez, compositores (Fonseca & Juan Luis Guerra)

Mejor Álbum Cantautor

‘Nueve’ – Santiago Cruz

‘Los Mejores Años’ – Joaquina

‘De Todas Las Flores’ – Natalia Lafourcade

‘Tierra De Promesas’ – Maréh

‘El Equilibrista’ – Juan Carlos Pérez Soto

Mejor Canción Cantautor

‘De Todas Las Flores’ – Natalia Lafourcade, compositora (Natalia Lafourcade)

‘La Raíz’ – Valeria Castro, compositora (Valeria Castro)

‘1.200 Kilómetros’ – Santiago Cruz, compositor (Santiago Cruz)

‘Si Me Matan’ – Silvana Estrada, compositora (Silvana Estrada)

‘Tu Historia, La Mía y La Verdad’ – Juan Carlos Pérez Soto, compositor (Juan Carlos Pérez Soto)

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

‘Se Canta Con El Corazón’ (Deluxe) – Majo Aguilar

‘Bordado A Mano’ – Ana Bárbara

‘Sólo Muere Si Se Olvida’ – Adriel Favela

‘Herederos’ – Mariachi Herencia De México

‘Forajido EP2’ – Christian Nodal

Mejor Álbum de Música Banda

‘De Hoy En Adelante, Que Te Vaya Bien’ – Julión Álvarez y Su Norteño Banda

‘Hecho En México…Mágico’ – Banda El Recodo De Cruz Lizárraga

‘Punto y Aparte’ – Banda MS de Sergio Lizárraga

‘Una Copa Por Cada Reina’ (Deluxe) – Nathan Galante

‘1500 Pedas’ – La Adictiva

‘Prefiero Estar Contigo’ (Deluxe) – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho

Mejor Álbum de Música Texana

‘Sin Fin’ – Gary Hobbs

‘El Patrón’ – Jay Perez

‘Súper Héroes De Blanco’ – Proyecto Insomnio

‘Para Empezar A Amar’ – Juan Treviño

‘Ganas’ – Vilax

Mejor Álbum de Música Norteña

‘Aclarando La Mente’ – Joss Favela

‘Family & Friends’ – La Abuela Irma Silva

‘Fuera De Serie’ – La Energía Norteña

‘Colmillo De Leche’ – Carin León

‘Hay Niveles’ (Deluxe) – Los Rieleros Del Norte

Mejor Canción Regional Mexicana

‘Aclarando La Mente’ – Joss Favela, compositor (Joss Favela)

‘Alaska’ – Edgar Barrera & Camilo, compositores (Camilo & Grupo Firme)

‘Ella Baila Sola’ – Pedro Julian Tovar Oceguera, compositor (Eslabón Armado & Peso Pluma)

‘La Siguiente’ – Edgar Barrera, Kany García, Richi López & Christian Nodal, compositores (Kany García Featuring Christian Nodal)

‘Un X100to’ – Bad Bunny, Edgar Barrera, Andrés Jael Correa Rios & Mag, compositores (Grupo Frontera Featuring Bad Bunny)

Mejor Álbum Instrumental

‘Tres’ – Renesito Avich

‘Choro Negro’ – Cristovão Bastos e Mauro Senise

‘Brooklyn-Cumana’ – Jorge Glem y Sam Reider

‘The Chick Corea Symphony Tribute. Ritmo’ – Adda Simfònica, Josep Vicent & Emilio Solla

‘Made In Miami’ – Camilo Valencia & Richard Bravo

‘Romance Al Campesino Porteño’ – Miguel Zenón, José A. Zayas Cabán, Ryan Smith & Casey Rafn

Mejor Álbum de Música Folclórica

‘Epifanías’ – Susana Baca

‘Aguajes De Mar y Manglar’ – Cantares Del Pacifico

‘Camino Al Sol’ – Vicente García

‘Mamá Cumbé’ – Tato Marenco

‘El Trébol Agorero, Homenaje A Luis Antonio Calvo’ – Quinteto Leopoldo Federico

Mejor Álbum de Tango

‘Retrato Del Aire’ – Pablo Jaurena

‘Operation Tango’ – Quinteto Astor Piazzolla

‘Reencuentro’ – Susana Rinaldi & Osvaldo Piro

‘Ahora’ – Romo – Agri – Messiez Tango Trio

‘Argentinxs’ – Tanghetto

Mejor Álbum de Música Flamenca

‘Pura Sangre’ – Israel Fernández

‘Por La Tangente’ – Diego Guerrero

‘Quejíos De Un Maleante’ – Omar Montes

‘Camino’ – Niña Pastori

‘Prohibido El Toque’ – Juanfe Pérez

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

‘Unánime’ – Roxana Amed

‘Flying Chicken’ – Hamilton De Holanda Featuring Thiago Rabello & Salomão Soares

‘Bembé’ – Iván “Melon” Lewis & The Cuban Swing Express

‘Semblanzas’ – William Maestre Big Band

‘I Missed You Too!’ – Chucho Valdés & Paquito D’Rivera (with Reunion Sextet)

Mejor Álbum Cristiano (En Español)

‘Fuego & Poder’ (Live) – Barak

‘Vida’ – Alex Campos

‘El Vallenato Se Hizo En El Cielo’ – Gilberto Daza & Sergio Luis Rodríguez

‘Hazme Caminar’ – Jesús Israel

‘El Cielo Aún Espera’ – Jesús Adrian Romero

‘Lo Que Vemos’ – Marcos Vidal

Mejor Álbum Cristiano (en Portugués)

’30 Anos -Vol 1′ – Aline Barros

‘Novo Tempo’ – Casa Worship

‘Único’ – Fernandinho

‘Preto No Branco Vertical’ – Preto No Branco

‘Nós’ – Eli Soares

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa

‘Bryan Behr Ao Vivo Em São Paulo’ – Bryan Behr

‘ Em Nome da Estrela’ – Xênia França

‘Hodari’ – Hodari

‘Quintal’- Melim

‘As Palavras, Vol. 1 & 2’ – Rube

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa

‘Não Me Espere Na Estação’ – Lô Borges

‘Jardineiros’ – Planet Hemp

‘Meu Esquema’ – Rachel Reis

‘Habilidades Extraordinárias’ -Tulipa Ruiz

‘Olho Furta-Cor’ – Titás

Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa

‘Da Favela Pro Asfalto’ – Àttøøxxá & Carlinhos Brown

‘Aviso De Amigo’ – GIULIA BE

‘Fé’ – Iza

‘Distopia’ – Planet Hemp Featuring Criolo

‘Good Vibe’ – Filipe Ret, Dallass, Caio Luccas

Mejor Álbum de Samba/Pagode

‘Negra Ópera’ – Martinho Da Vila

‘Resenha Do Mumu’ – Mumuzinho

‘Desse Jeito’ – Maria Rita

‘Sambasá’ – Roberta Sá

‘Meu Nome É Thiago André (Ao Vivo)’ – Thiaguinho

Mejor Álbum Música Popular Brasileña

‘Mil Coisas Invisíveis’ – Tim Bernardes

‘Vem Doce’ – Vanessa da Mata

‘D’ – Djavan

‘Serotonina’ – João Donato

‘Daramô’ – Tiago Iorc

Mejor Álbum de Música Sertaneja

‘Ao Vivo no Radio City Music Hall Nova Iorque’ – Chitãozinho & Xororó

‘Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel’ – Daniel

‘É Simples Assim’ (Ao Vivo) – Jorge & Mateus

‘Decretos Reais’ – Marília Mendonça

‘Raiz’ – Lauana Prado

Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa

‘TecnoShow’ – Gaby Amarantos

‘Portuguesa’ – Carminho

‘Raiz’ – João Gomes

‘Elba Ramalho No Maior São João Do Mundo’ – Elba Ramalho

‘Do Amanha Nada Sei’ – Almir Sater

‘Erva Doce’ – Gabriel Sater

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

‘Algoritmo Íntimo’ – Arnaldo Antunes, Criolo, Gabrieu, Keviin & Marcia Xavier, compositores (Criolo, Ney Matogrosso)

‘Do Acaso’ – Ronaldo Bastos & Chico César, compositores (Alice Caymmi Featuring Chico César)

‘Num Mundo De Paz’ – Djavan, songwriter (Djavan)

‘Que Tal um Samba?’ – Chico Buarque, compositor (Chico Buarque Featuring Hamilton de Holanda)

‘Tudo O Que A Fé Pode Tocar’ – Tiago Iorc & Duda Rodrigues, compositores (Tiago Iorc)

Mejor Álbum de Música Latina Para Niños

‘Aventuras’ – Flor Bromley

‘Vamos Al Zoo’ – Danilo & Chapis

‘Cantando Juntos’ – Gaby Moreno & Zona Neon

‘Colcha De Retazos’ – María Mulata

‘¿Y Si Pido Que Me Cuentes?’ – Veleta Roja

Mejor Álbum de Música Clásica

‘Afro-Cuban Dances’ – Kristhyan Benitez; Jon Feidner, album producer [Steinway & Sons]

‘Albéniz & Granados Piano Works’ – Luis López; Fernando Ortí Salvador, album producer [Anaga Classics]

‘Cantata Negra’ – Marvin Camacho & UCR Coral; Didier Mora, conductor; Marvin Camacho Villegas & Jorge Castro Ruiz, album producers [Marvin Camacho]

‘Estirpe’ – Pacho Flores; Carlos Miguel Prieto, conductor; Ingo Petry, album producer (Orquesta Sinfónica De Minería) [Universal Music Spain S.L.U.]

·‘Huáscar Barradas Four Elements Immersive Symphony For Orchestra And Chorus’ – Simón Bolívar Symphony Orchestra; Ollantay Velasquez, conductor; Huascar Barradas, Maria Cardemas, Eugenio Carreño & Eduardo Martinez Planas, album producers [Hb Records]

Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea

‘Aroma A Distancia’ (Live from Paliesius, Lithuania) – Gonzalo Grau, composer (Brooklyn Rider) Track from: The Wanderer [In A Circle Records]

‘Concerto Venezolano’ – Paquito D’Rivera, composer (Pacho Flores Featuring Paquito D’Rivera) [Deutsche Grammophon]

‘Double Concerto for Clarinet and Bandoneon, III.’ – Aboriginal JP Jofre, composer (JP Jofre and Seunghee Lee) [Musica Solis]

‘Lucha Libre!’ – Juan Pablo Contreras, composer (Juan Pablo Contreras) [Universal Music México]

‘Suite De Los Buenos Aires Para Piano Y Flauta’ – Claudia Montero, composer (Natalia González Figueroa and Tanja Esther Von Arx) [Independiente]

Mejor Arreglo

‘Waltz Of The Flowers’ – Joe McCarthy & Vince Norman, arrangers (Joe McCarthy’s New York Afro Bop Alliance Big Band) Track from: The Pan American Nutcracker Suite [Angelface Records]

‘Com Que Voz’ – John Beasley & Maria Mendes, arrangers (Maria Mendes Featuring Metropole Orkest & John Beasley) Track from: Saudade, Colour Of Love [Challenge Records International]

‘Songo Bop’ – Rafael Valencia, arranger (Camilo Valencia, Richard Bravo Featuring Milton Salcedo) Track from: Made In Miami [Pier 5]

‘Crónicas Latinoamericanas’ – Daniel Freiberg, arranger (Varios Artistas) Track from: Estirpe [Deutsche Grammophon]

‘Spain’ – Emilio Solla, arranger (Varios Artistas) [Warner Music Spain]

Mejor Diseño de Empaque

‘Atipanakuy’ (Deluxe) – Gustavo Ramirez, art director (Kayfex) [Akashic Perú]

‘Hotel Miranda!’ – Alejandro Ros, art director (Miranda!) [Sony Music Entertainment Argentina]

‘Nocturna’ – Alejandro Ros, art director (Javiera Mena) [Meni]

‘Placeres Y Pecados’ – Pedro Chico, art director (Vanesa Martín) [Warner Music Spain]

‘Trinchera Avanzada’ – Alejandro Ros, art director (Babasonicos) [Popart Discos]

Compositor del Año

Edgar Barrera • La Bachata (Manuel Turizo) (T) • La Reina (Maluma) (S) • Nasa (Camilo, Alejandro Sanz) (S) • Que Vuelvas (Carin Leon, Grupo Frontera) (S) • Si Te Preguntan… (Nicky Jam, Prince Royce, Jay Wheeler) (S) • Te Amo Y Punto (Chayanne) (S) • Un Cumbión Dolido (Christian Nodal) (S) • un X100to (Grupo Frontera & Bad Bunny) (S) • Yo Pr1mero (Rels B) (S)

Kevyn Mauricio Cruz • Amargura (Karol G) (T) • Cairo (Karol G, Ovy On The Drums) (T) • Carolina (Karol G) (T) • Chao Bebe (Ovy On The Drums, Ozuna) (S) • Kármika (Karol G, Bad Gyal, Sean Paul) (T) • La Reina (Maluma) (S) • Mi Pecadito (Mike Bahía & Greeicy) (S) • Mientras Me Curo Del Cora (Karol G) (T) • X Si Volvemos (Karol G, Romeo Santos) (T) • Provenza (Karol G) (T) • Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Shakira, Bizarrap) (S) • Tqg (Karol G, Shakira) (T)

• Amargura (Karol G) (T) • Cairo (Karol G, Ovy On The Drums) (T) • Carolina (Karol G) (T) • Chao Bebe (Ovy On The Drums, Ozuna) (S) • Kármika (Karol G, Bad Gyal, Sean Paul) (T) • La Reina (Maluma) (S) • Mi Pecadito (Mike Bahía & Greeicy) (S) • Mientras Me Curo Del Cora (Karol G) (T) • X Si Volvemos (Karol G, Romeo Santos) (T) • Provenza (Karol G) (T) • Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Shakira, Bizarrap) (S) • Tqg (Karol G, Shakira) (T) Felipe González Abad • Con Tu Recuerdo (Nora González) (S) • Corazón (Alfred García) (S) • El Plan (Antonio José & Miguel Poveda) (S) • Quien Como Yo (Antonio Villeroy Featuring Georgina) (S) • Salir Con Vida (Morat & Feid) (S) • Te Vale Madre (Matisse & Edén Muñoz) (S)

• Con Tu Recuerdo (Nora González) (S) • Corazón (Alfred García) (S) • El Plan (Antonio José & Miguel Poveda) (S) • Quien Como Yo (Antonio Villeroy Featuring Georgina) (S) • Salir Con Vida (Morat & Feid) (S) • Te Vale Madre (Matisse & Edén Muñoz) (S) Manuel Lorente Freire • Alcancía (Llane, Reik, Khea) (T) • Arranca (Becky G Featuring Omega) (S) • Bayamón (Elena Rose) (S) • 5 Estrellas (Reik, Sech) (S) • Eclipse (Khea) (S) • Nervous – Remix (John Legend With Sebastián Yatra) (S) • Ojos Marrones (Lasso Con Sebastián Yatra) (S) • Una Noche Sin Pensar (Sebastian Yatra) (S)

• Alcancía (Llane, Reik, Khea) (T) • Arranca (Becky G Featuring Omega) (S) • Bayamón (Elena Rose) (S) • 5 Estrellas (Reik, Sech) (S) • Eclipse (Khea) (S) • Nervous – Remix (John Legend With Sebastián Yatra) (S) • Ojos Marrones (Lasso Con Sebastián Yatra) (S) • Una Noche Sin Pensar (Sebastian Yatra) (S) Horacio Palencia • A Ver Cómo Le Haces (El Bebeto) (S) • Gente Corriente (La Adictiva) (S) • 911 (En Vivo) (Fuerza Regida & Grupo Frontera) (S) • Nunca Dudes En Llamarme (La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho, Alejandro Fernández) (S) • Prometo (Banda Los Sebastianes De Saúl Plata, Kurt) (S) • Tú Y Mi Ex (Banda Los Sebastianes De Saúl Plata) (S)

• A Ver Cómo Le Haces (El Bebeto) (S) • Gente Corriente (La Adictiva) (S) • 911 (En Vivo) (Fuerza Regida & Grupo Frontera) (S) • Nunca Dudes En Llamarme (La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho, Alejandro Fernández) (S) • Prometo (Banda Los Sebastianes De Saúl Plata, Kurt) (S) • Tú Y Mi Ex (Banda Los Sebastianes De Saúl Plata) (S) Elena Rose • Arranca (Becky G Featuring Omega) (S) • 5 Estrellas (Reik, Sech) (S) • Cupido (TINI) (S) • No Se Acaba Hasta Que Acabe (Lagos, Reik) (S) • Permanente (Lagos) (S) • Por El Resto De Tu Vida (Christian Nodal, TINI) (S)

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum

‘Canto A La Imaginación’ – Érico Moreira, engineer; Érico Moreira, mixer; Felipe Tichauer, mastering engineer (Marina Tuset) [Independiente]

Érico Moreira, engineer; Érico Moreira, mixer; Felipe Tichauer, mastering engineer (Marina Tuset) [Independiente] ‘Daramô’ – Bruno Giorgi, mixer; Randy Merril, mastering engineer (Tiago Iorc) [Som Livre]

‘Depois Do Fim’ – Túlio Airold, Victor Amaral & Pedro Peixoto, engineers; João Milliet & Pedro Peixoto, mixers; Fili Filizzola, mastering engineer (Lagum) [Sony Music Entertainment Brasil ltda.]

‘Octet And Originals’ – Roger Freret, engineer; Marcelo Saboia, mixer; Andre Dias, mastering engineer (Antonio Adolfo) [AAM Music]

‘Quietude’ – Rodrigo de Castro Lopes, engineer; Pete Karam, mixer; Paul Blakemore, mastering engineer (Eliane Elias) [Candid Records]

‘Solar’ – Thiago Baggio, engineer; Thiago Monteiro, mixer; Thiago Monteiro, mastering engineer (Vanessa Moreno) [Independiente]

Productor del Año

Edgar Barrera • Ambulancia (Camilo, Camila Cabello) (T) • Bebe Dame (Fuerza Regida, Grupo Frontera) (S) • El Merengue (Marshmello, Manuel Turizo) (S) • Gucci Los Paños (Karol G) (T) • La Bachata (Manuel Turizo) (T) • La Fórmula (Maluma, Marc Anthony) (S) • Me Extraño (Romeo Santos, Christian Nodal) (T) • Nasa (Camilo, Alejandro Sanz) (S) • Pa Quererte (Rels B) (S) • Por El Resto De Tu Vida (Christian Nodal, TINI) (S) • Que Vuelvas (Carin León, Grupo Frontera) (S) • Un x100to (Grupo Frontera & Bad Bunny) (S) • Una Copa Por Cada Reina (Deluxe) (Nathan Galante) (A)

Bizarrap • Arcángel: Bzrp Music Sessions, Vol. 54 (Bizarrap, Arcángel) (S) • Bottas (Arcángel, Duki, Bizarrap) (T) • Duki: Bzrp Music Sessions, Vol. 50 (Bizarrap, Duki) (S) • Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 (Bizarrap, Quevedo) (S) • Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Shakira, Bizarrap) (S) • Villano Antillano: Bzrp Music Sessions, Vol. 51 (Bizarrap, Villano Antillano) (S)

• Arcángel: Bzrp Music Sessions, Vol. 54 (Bizarrap, Arcángel) (S) • Bottas (Arcángel, Duki, Bizarrap) (T) • Duki: Bzrp Music Sessions, Vol. 50 (Bizarrap, Duki) (S) • Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 (Bizarrap, Quevedo) (S) • Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Shakira, Bizarrap) (S) • Villano Antillano: Bzrp Music Sessions, Vol. 51 (Bizarrap, Villano Antillano) (S) Eduardo Cabra • Barriletes (Los Caligaris) (T) • El Día Antes Del Día (Sie7e) (A) • Flan (El Cuarteto De Nos) (T) • Galería (Rafa Pabön) (A) • Martínez (Cabra) (A) • Más Animal (Rodrigo Cuevas Featuring iLe) (S) • Niños Dorados (Cami) (T) • Salitre (Seba Otero) (A) • Selva (Silvina Moreno) (A)

• Barriletes (Los Caligaris) (T) • El Día Antes Del Día (Sie7e) (A) • Flan (El Cuarteto De Nos) (T) • Galería (Rafa Pabön) (A) • Martínez (Cabra) (A) • Más Animal (Rodrigo Cuevas Featuring iLe) (S) • Niños Dorados (Cami) (T) • Salitre (Seba Otero) (A) • Selva (Silvina Moreno) (A) Nico Cotton • Brinca (Cazzu, Young Miko) (S) • El Merengue (Marshmello & Manuel Turizo) (S) • Flores (Daniela Spalla) (S) • Jaula De Oro (Leiva y Conociendo Rusia) (S) • La La (Marilina Bertoldi) (S) • La Nena De Argentina (Maria Becerra) (A) • Las Flores Sangran (Usted Señalemelo) (S) • Natural (Soledad) (A) • Nena, Dime Algo. (Usted Señalemelo) (S) • Nuevo Comienzo (Usted Señalemelo) (S) • Peli-Culeo Remix (Cazzu, De La Ghetto, Randy Featuring Ñengo Flow & Justin Quiles) (S)

• Brinca (Cazzu, Young Miko) (S) • El Merengue (Marshmello & Manuel Turizo) (S) • Flores (Daniela Spalla) (S) • Jaula De Oro (Leiva y Conociendo Rusia) (S) • La La (Marilina Bertoldi) (S) • La Nena De Argentina (Maria Becerra) (A) • Las Flores Sangran (Usted Señalemelo) (S) • Natural (Soledad) (A) • Nena, Dime Algo. (Usted Señalemelo) (S) • Nuevo Comienzo (Usted Señalemelo) (S) • Peli-Culeo Remix (Cazzu, De La Ghetto, Randy Featuring Ñengo Flow & Justin Quiles) (S) Julio Reyes Copello • De Penita Y Rabia (Cami) (T) • El Cuerpo Que Habito (Agris) (S) • Los Mejores Años (Joaquina) (S) • Miracle (Riza) (S) • Sincerándome Disco 1 (Carlos Rivera) (A)

• De Penita Y Rabia (Cami) (T) • El Cuerpo Que Habito (Agris) (S) • Los Mejores Años (Joaquina) (S) • Miracle (Riza) (S) • Sincerándome Disco 1 (Carlos Rivera) (A) Marcos Sánchez • A Ciegas (Paula Arenas) (S) • La Fiesta De Mi Calle (Manolo Ramos) (S) • Mala Mía, Me Fui (Manolo Ramos) (S) • Que Me Duela (Camilú) (A) • Solamente Estás Tu (Camilú) (S)

Mejor Video Musical Versión Corta

‘Podcast/Pedra Memória’ – Kayode – Gabriel Avelar & Beto Galloni, video directors; Hugo Castelo Branco, Bruna Fernandes, André Cozman Ganut, Kozmos, Paladino, Regis Ramos & Yalla Rec, video producers [Yalla Recordings]

‘Fixação ‘- Luthuly Featuring Nave – Pedro Fiorillo & Jesus Mendes, video directors; Alcino Algarrao, Alcino Araujo, Ricardo Estevam, Paulo Miguez & Pamela Taby, video producers [Som Livre]

‘Estás Buenísimo’ – Nathy Peluso – Félix Bollaín & Rogelio González, video directors; María Rubio, video producer [Sony Music Entertainment España S.L.]

‘No Quiero Ser Un Cantante’ – Sen Senra – Torso, video director; Cap Dept, video producer [Sonido Muchacho S.L.U. / Universal Music Spain S.L]

‘Descartable’- Wos – Tomas Curland & Rafael Nir, video directors; Mariano Jaureguiberry, Abril Neistadt, Rafael Nir & Diego Ríos, video producers [La Casa De Al Lado]

Mejor Video Musical Versión Larga

‘Camilo: El Primer Tour De Mi Vida’ – Camilo – Camilo & Camilo Ríos, video directors; Mauricio Ríos, video producer [Sony Music Latin]

‘Donde Machi” – Album Completo – Dawer X Damper – Ivan Vernaza, video director; Alejandro Velasco Ochoa, video producer [Discos Fiera]

‘Fanm Zetwal, Una Historia De Vida Y Milagros’ – Fanm Zetwal – Claudia Hernández Romero, video director; Francisco Núñez, video producer [Yambambo Music]

‘Universo K23’ – Kenia Os – Flakka, video director; Compostela Films & Art, video producer [Sony Music Mexico]

‘Patria Y Vida: The Power Of Music’ – (Varios Artistas) – Beatriz Luengo, video director; Michael Fux, Beatriz Luengo, Gloria Rubin & Yotuel, video producers [Mistica Films, Verdad Entertainment]

