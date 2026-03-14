Laura Pausini versiona “Antología” de Shakira para su nuevo álbum

La conexión entre Laura Pausini y el público hispanohablante escribe hoy un nuevo capítulo cargado de nostalgia y respeto. La intérprete italiana lanzó oficialmente su decimosexto álbum de estudio, titulado “Yo Canto 2”, una continuación del exitoso proyecto que presentó hace dos décadas.

Tras el lanzamiento, una de las canciones que llamó la atención de sus fans: una emotiva reinterpretación de “Antología”, la emblemática canción de Shakira.

Pausini, quien siempre ha manifestado su profunda admiración por la música latina, eligió este clásico de 1995 incluido originalmente en el álbum Pies Descalzos. En esta nueva versión, la italiana logra preservar la vulnerabilidad y la esencia acústica que caracterizan a la composición original de la colombiana, pero le imprime su sello personal con una potencia vocal que eleva la canción a un nuevo nivel de madurez.

Para Laura Pausini, este disco es mucho más que una colección de covers, es una carta de amor a las canciones que la han acompañado durante sus más de 30 años de carrera.

“Interpreto canciones que no escribí, pero que han sido parte de mi vida. Las he elegido porque la música en español me acompaña desde hace décadas y hoy intento devolverlas con gratitud”, afirmó la artista.

Además del tributo a Shakira, “Yo Canto 2” incluye versiones de otros grandes referentes como Fito Páez (“Mariposa Tecknicolor”), Juan Luis Guerra (“Bachata Rosa”), Natalia Lafourcade (“Hasta la raíz”) y hasta una sorpresiva incursión en el género urbano con “Turista” de Bad Bunny.

El lanzamiento de este álbum marca también el inicio del “Yo Canto World Tour 2026/2027”. Los fanáticos colombianos podrán disfrutar de estas nuevas versiones en vivo el próximo 22 de abril en el Movistar Arena de Bogotá, en lo que promete ser una noche histórica para el pop en español.

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