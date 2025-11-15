Laura Pausini le regaló una canción al papa León XIV en su visita al Vaticano

Esta semana, la cantante italiana Laura Pausini se reunió con el papa León XIV en el Vaticano en un encuentro marcado por la emotividad y la música.

Vestida completamente de negro y acompañada por su equipo y Warner Bros, Pausini le entregó al papa la única copia de una canción inédita: una versión del “Cantico de las criaturas” de San Francisco de Asís, que grabó especialmente para la ocasión.

Este gesto de la cantante italiana emocionó profundamente al Sumo Pontífice, quien se declaró fan de la artista desde hace más de 30 años.​ “Soy su fan desde el primer Sanremo”, reveló el pontífice, según Efe.

La reunión tuvo lugar el martes en una sala del Aula Pablo VI del Vaticano.

Premio al ícono global

Durante la ceremonia, Pausini también fue honrada con el premio Global Icon de Billboard Italia, un reconocimiento a su talento y compromiso al inspirar y unir a generaciones en todo el mundo.

Este galardón, entregado en presencia del papa León XIV, marca un hito en la carrera de Pausini, quien manifestó en sus redes sociales sentirse “profundamente honrada” por el reconocimiento y el encuentro con el papa.

Billboard Italia destacó además el papel de la cantante como embajadora de valores universales como la inclusión, la solidaridad y la paz, así como su trabajo con organizaciones humanitarias.​

Seguir leyendo:

· Laura Pausini será reconocida con el Premio Billboard Ícono

· Así fue el espectáculo de Robbie Williams y Laura Pausini en la final del Mundial de Clubes

· (VIDEO) Laura Pausini sufre una fuerte caída en Milán