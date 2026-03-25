Shakira reacciona al cover de “Antología” de Laura Pausini: “Gracias por este honor”

En un emotivo intercambio que encendió las redes sociales, Shakira reaccionó con entusiasmo a la nueva versión de su icónico tema “Antología”, interpretado por la estrella italiana Laura Pausini.

La canción forma parte del nuevo álbum de Pausini titulado “Yo Canto 2”, un proyecto en el que la intérprete rinde homenaje a temas que han marcado su vida y carrera.

La respuesta de la barranquillera no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, Shakira dedicó un mensaje cargado de admiración a su colega: “¡¡Laura, estás tan y tan bella!! ¡¡Por dentro y por fuera!! Gracias por este honor que me haces, ¡¡tu voz en Antología es sublime!! ¡¡Latinoamérica te ama y yo incluida!! ¡Te llamo por privado!”, escribió la colombiana, dejando claro que la relación entre ambas trasciende lo profesional.

Una conexión que nació en los 90

Detrás de esta colaboración indirecta existe una historia de respeto mutuo que se remonta a los inicios de ambas artistas.

Laura Pausini explicó en entrevista que eligió “Antología” porque le recuerda sus primeros viajes de promoción por América Latina en los años 90. En aquel entonces, Shakira irrumpía con el álbum “Pies Descalzos”, y ambas solían coincidir en los mismos escenarios y programas.

“Me sentía muy similar a ella”, confesó Pausini, destacando que en aquella época no era común encontrar mujeres jóvenes que fueran cantautoras y tuvieran tanta determinación.

Según la italiana, su equipo se puso en contacto con el entorno de Shakira antes de grabar para compartir la idea, recibiendo una respuesta favorable que hoy culmina en este aplaudido tributo.

Con este gesto, dos de las voces más influyentes del pop internacional demuestran que, tras tres décadas de trayectoria, la sororidad y la admiración mutua siguen siendo el motor de su vigencia en la industria musical.

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