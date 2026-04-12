Anitta deslumbra en su debut en “Saturday Night Live”

Anitta demostró todo su talento en su debut en “Saturday Night Live”. La brasileña destacó durante su presentación del sábado 11 de abril y fue presentada por el anfitrión Colman Domingo.

La estrella, cuyo nombre real es Larissa de Macedo Machado, cantó dos de sus canciones más recientes: “Choka Choka”, con Shakira, y “Varias Quejas”, las dos serán parte de su próximo disco “Equilibrium”, el cual verá la luz el próximo 16 de abril a través de Republic Records.

Para su primera actuación, la artista de Río de Janeiro deslumbró con un impactante espectáculo visual. Vestida con un ajustado conjunto marrón y acompañada de bailarines con estilos similares, Anitta desbordó energía en medio de luces parpadeantes y una banda en vivo.

Cuando la voz de Shakira sonó en la pista, la brasileña mantuvo una sonrisa y su ritmo.

Minutos después, la cantante regresó al escenario para un número completamente distinto: la melancólica “Varias quejas”.

En esta ocasión, lució un vestido púrpura mientras el escenario se transformaba en un entorno lleno de vegetación. Sin duda, para muchos fue el set favorito, ya que la voz de Anitta denotaba intimidad y vulnerabilidad.

La trayectoria de Anitta

Anitta es la mayor referente de la música brasileña en el mundo. Después de ser famosa en su país, trabajó de manera incansable para conquistar al resto de América Latina y Estados Unidos.

En diferentes entrevistas, ha explicado cómo se dedicó a estudiar español e inglés para que su música pudiera llegar a otros territorios. Desde el 2022, su nombre es más conocido y esto se debió a su éxito “Envolver”, el cual alcanzó el número tres en la lista Hot Latin Songs de Billboard.

Ahora, su nombre vuelve a sonar con fuerza y su nuevo disco está generando elevadas expectativas. De hecho, lanzó el sencillo “Pinterest”, una canción acústica inspirada en la bossa nova e infundida con su característico toque pop. El tema también formará parte de su nuevo material discográfico.

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