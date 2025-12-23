Anitta vuelve por Navidad al barrio donde nació y entrega juguetes a niños necesitados

La cantante brasileña Anitta, quien es una de las más reconocidas de la actualidad, aprovechó los festejos de la Navidad para regresar a Honório Gurgel, el barrio de Río de Janeiro que la vio nacer hace 32 años.

Por medio de un video, que está circulando en las redes sociales, se aprecia a la reconocida cantante conviviendo con los habitantes de la localidad, a quienes les llevó alegrías y muchos regalos.

Por lo que pudimos saber, Anitta no solo se limitó a llevar juguetes a los niños, sino que también entregó cestas llenas de productos de primera necesidad, con lo que no solo le cambió la Navidad a los más pequeños, sino que también a sus familias.

La querida reguetonera se dejó ver con una playera roja con la leyenda: ‘Natal de Anitta’, así como con un gorro de Santa Claus y unas gafas oscuras, mientras entregaba los obsequios y convivía con los pobladores de su antiguo barrio, quienes aprovecharon la ocasión para tomarse la tradicional foto del recuerdo y obsequiarle uno que otro abrazo.

“Muchísimas gracias a todos los que ayudaron a que la Navidad en Honório Gurgel (el barrio donde crecí) fuera súper especial para los niños y las familias. Un agradecimiento especial a @brinquedosestrela por los miles de juguetes”, se lee en un fragmento del texto con el que Anitta acompañó la galería de fotos del evento.

A continuación detalló que siempre que puede busca devolverle algo a los pobladores de su comunidad, quienes hicieron largas filas para conocerla y recibir de sus manos los miles de obsequios que entregó.

“Quienes son de allí saben que siempre encuentro la manera de devolver todo lo que he recibido de este lugar, pero este año logré que fuera aún más especial gracias a la ayuda de muchas personas”, se lee en el resto del texto que publicó Anitta.

Además de la galería que ella compartió, también salió a la luz un video que muestra a la cantante en acción y con esa humildad que tanto la caracteriza.

