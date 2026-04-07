Kim Kardashian y Lewis Hamilton oficializaron su relación

Lo que comenzó como una serie de encuentros discretos en el Reino Unido y París, y que cobró fuerza durante el pasado Super Bowl, finalmente tiene una confirmación oficial de voz de sus protagonistas. Kim Kardashian y Lewis Hamilton decidieron “oficializar” su noviazgo ante sus seguidores con un video en sus redes sociales.

En el clip compartido la cuenta de Instagram del piloto de Fórmula 1, se observa al siete veces campeón del mundo demostrando su destreza al volante de un flamante Ferrari. Sin embargo, la sorpresa no fue la velocidad, sino su acompañante: Kim Kardashian ocupaba el asiento del copiloto, mostrándose cómplice y divertida mientras el británico realizaba maniobras de alta precisión.

La química entre ambos, evidente en cada risa captada por la cámara, despeja cualquier duda sobre el estatus de su relación.

“Aquí vamos de nuevo. Tokyo Drift Vol. III”, escribió Hamilton en su publicación que ambientó con el tema Victory Lap de Skepta, PlaqueboyMax y Fred Again.

El video fue grabado en la Daikoku Parking Area en Yokohama un lugar emblemático de la cultura automotriz en el Japón.

De acuerdo con Us Weekly, una fuente cercana a Hamilston aseguró que el piloto estaba loco por Kim Kardashian. “Están muy fuertes y muy felices. Lewis está perdidamente enamorado y sus allegados creen que por fin ha encontrado a su pareja ideal”, indicó.

La pareja ya había sido vista compartiendo momentos cercanos en la final de la NFL en febrero, donde incluso estuvieron acompañados por Kendall Jenner. No obstante, este video marca la oficialización definitiva de su relación.

Seguir leyendo:

· Kim Kardashian y Lewis Hamilton compartieron fotos de un romántico viaje

· Kim Kardashian y Lewis Hamilton asistieron juntos al Super Bowl

· ¿Kim Kardashian y Lewis Hamilton tienen un romance?: Esto se sabe