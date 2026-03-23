Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron captados juntos en Tokio

Las calles de Tokio fueron testigos de lo que parece ser la consolidación del romance del año. Kim Kardashian y el siete veces campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, fueron captados este fin de semana compartiendo un especial momento durante un viaje que ha dejado poco espacio para las dudas sobre su relación.

La fundadora de SKIMS y el piloto de Ferrari fueron vistos paseando por el exclusivo distrito de compras de Tokio. Según los reportes y videos difundidos por seguidores en redes sociales, la pareja caminó abrazada y tomada de la mano, mostrando una complicidad que no habían exhibido en apariciones anteriores.

En el paseo, Kim lució un elegante vestido gris entallado y tacones, mientras que Hamilton optó por un estilo casual con chaqueta marrón y pantalones oscuros.

Kim Kardashian, Khloé Kardashian e Lewis Hamilton andando pelas ruas de Tóquio, Japão. (22/03) pic.twitter.com/SMRC1gycKh — Access Kardashian (@accesskardash) March 22, 2026

Este viaje no fue una escapada solitaria. La pareja estuvo acompañada por Khloé Kardashian y Saint West, el hijo mayor de Kim, lo que sugiere que el piloto británico ya está integrado en el círculo familiar más cercano de la empresaria.

Mientras las hermanas Kardashian visitaban tiendas locales, se observó a Hamilton esperando pacientemente fuera de los establecimientos, una señal de cercanía que los fanáticos han interpretado como un paso serio en su noviazgo.

La visita a Japón se produce en un momento estratégico para el deportista, justo antes de que comiencen sus compromisos en el Gran Premio de Japón en Suzuka. Tras su reciente podio en China, Hamilton parece haber encontrado el equilibrio entre su vida profesional y su creciente vínculo con la estrella.

Aunque la pareja ha mantenido un perfil bajo desde que fueron vistos juntos por primera vez en el Super Bowl LX en febrero, sus recientes viajes a Arizona, Aspen y Londres indican que lo que comenzó como una amistad de años se convirtió en un romance.

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