Lewis Hamilton reacciona al glamour de Kim Kardashian en la noche de los Oscar

La especulación sobre un posible romance entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian dio un nuevo paso. El piloto de Fórmula 1, de 41 años, avivó los rumores al reaccionar de manera efusiva a la última publicación de la estrella de telerrealidad en Instagram, donde esta lucía su look para la noche de los Oscar.

Kim Kardashian, de 45 años, compartió una serie de instantáneas mostrando su glamuroso atuendo de la firma Gucci, con el que asistió a las exclusivas fiestas posteriores a la ceremonia de los Premios Oscar el domingo. Su publicación no tardó en llenarse de halagos, pero fue un comentario muy específico el que robó la atención de todos.

Entre los múltiples piropos de sus seguidores y amigos, como la estrella de “Real Housewives”, Melissa Gorga, destacó la interacción de Hamilton. El siete veces campeón del mundo de F1 dejó caer un simple pero elocuente emoji de “ojos de corazón” en la sección de comentarios.

Este gesto, aparentemente sencillo, marca un hito, ya que es la primera vez que el británico reacciona públicamente a una publicación de la socialité, dando pie a interpretarlo como un guiño coqueto que alimenta las teorías sobre su relación.

El comentario de Lewis Hamilton en la publicación de Kim Kardashian acumula más de 20 mil likes. Crédito: Instagram/KimKardashian.

Captados en el Lago Powell

Este comentario en redes sociales llega semanas después de que la pareja fuera vista en un idílico entorno vacacional. A principios de marzo, Hamilton y Kardashian fueron captados juntos en el Lago Powell, un impresionante embalse situado entre Utah y Arizona.

En esa ocasión, se les vio disfrutando de un momento íntimo, tomándose una selfie y contemplando la puesta de sol en un lugar apartado. Se cree que la pareja se alojaba en un complejo turístico de cinco estrellas en la zona, lo que disparó las alarmas sobre su incipiente relación.

La actitud de Hamilton parece haber cambiado con respecto a semanas anteriores. En febrero, el piloto evitó responder a las preguntas sobre los rumores de romance, manteniendo un perfil bajo. Sin embargo, su reciente interacción en Instagram sugiere que ambos podrían estar sintiéndose más cómodos con la idea de hacer pública su relación.

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