 “No llevo a cualquier chica con mi mamá”: La supuesta conversación entre Lewis Hamilton a Kim Kardashian en el Super Bowl

El Super Bowl LXI no solo fue el escenario del campeonato de la NFL, sino también el lugar elegido por Kim Kardashian y Lewis Hamilton para lo que muchos consideraron su “lanzamiento oficial” como pareja. Sin embargo, más allá de las fotos en las gradas, un revelador análisis de lectura de labios dejó al descubierto que la relación entre la empresaria y el piloto de Fórmula 1 podría estar avanzando mucho más rápido de lo esperado.

Según la experta Nicola Hickling, consultada por diversos medios tras viralizarse un video de la pareja en el Levi’s Stadium, Hamilton le habría hecho una promesa de peso familiar a la fundadora de SKIMS.

Las palabras del británico, según la especialista, fueron directas: “No llevo a cualquier chica con mi madre. Algún día la conocerás; ella está muy emocionada por verte“.

La reacción de Kardashian, de 45 años, fue descrita como una mezcla de timidez y sorpresa. El análisis sugiere que, tras las palabras de Hamilton, Kim se removió un poco en su asiento y se cubrió el rostro brevemente antes de responder con un sencillo pero contundente: “Está bien“.

Expertos en lenguaje corporal también analizaron la interacción, señalando que el “lenguaje no verbal” entre ambos indica una fuerte reciprocidad. Mientras Hamilton mantenía una postura relajada y una sonrisa constante, Kardashian utilizaba gestos de “coqueteo juguetón”, como contactos visuales prolongados y toques sutiles en su cabello.

Este encuentro público se produce tras semanas de intensos rumores que vinculaban a la estrella de reality con el siete veces campeón del mundo, incluyendo escapadas románticas en Inglaterra y París.

Con la mención de la madre de Hamilton en su primera cita pública, parece que el romance ha pasado de ser un secreto a voces a un compromiso con miras al entorno familiar más íntimo.

Seguir leyendo:

· Kanye West habría sentido celos de Lewis Hamilton durante su matrimonio con Kim Kardashian

· Kim Kardashian respondió a las críticas sobre la crianza de su hija North

· Kim Kardashian recuerda su polémica con Taylor Swift y reconoce: “Es una artista estupenda”