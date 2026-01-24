Kim Kardashian respondió a las críticas sobre la crianza de su hija North

En un mundo donde cada paso de la familia Kardashian-Jenner es analizado bajo lupa, Kim Kardashian decidió plantar cara a quienes cuestionan su labor como madre.

Durante su reciente participación en el podcast Khloé in Wonderland, la empresaria y estrella respondió de manera contundente a las críticas sobre el estilo y la libertad de su hija mayor, North West.

En las últimas semanas, North, de 12 años, se ha convertido en blanco de comentarios en redes sociales debido a su reciente debut en Instagram y a sus elecciones de moda, que incluyen trenzas de colores, tatuajes temporales y piercings falsos.

Ante la percepción de algunos internautas de que Kim actúa más como una “amiga” que como una figura de autoridad, la fundadora de SKIMS aclaró que la realidad en su hogar es muy distinta.

“Creo que la mayor idea errónea es que dejo que North haga lo que quiera. Al contrario, Northie tiene muchas reglas”, aseguró Kim durante la charla con su hermana Khloé.

La socialité enfatizó que, aunque fomenta la autoexpresión de su hija, esto no significa una ausencia de límites. “Ella es quién es y siempre ha sido esa chica. Tengo fotos de ella en preescolar con piercings falsos y trenzas rosas. Es su esencia”, añadió.

Kim también reflexionó sobre la dificultad de criar a sus cuatro hijos bajo el escrutinio público, señalando que nadie conoce realmente los desafíos internos que enfrentan como familia. “Nadie, a menos que esté en mi lugar, sabe cómo tenemos que gestionar las presiones del mundo exterior”, afirmó.

Con más de 1.7 millones de seguidores en su nueva cuenta de Instagram, North West continúa consolidándose como un icono de la Generación Alpha, mientras su madre asegura que, detrás de los flashes, la disciplina sigue siendo la prioridad en su crianza.

Seguir leyendo:

· Kim Kardashian recuerda su polémica con Taylor Swift y reconoce: “Es una artista estupenda”

· Kim Kardashian y Kanye West habrían pasado Navidad juntos por el bien de sus hijos

· Kim Kardashian cuenta que un escáner detectó baja actividad en su cerebro y recuerda el aneurisma que médicos le hallaron años atrás