Kim Kardashian confiesa estar “agotada” tras un 2025 devastador, afirman nuevos reportes

La empresaria y estrella de televisión Kim Kardashian estaría lista para dejar atrás el 2025, un año que describe como uno de los más difíciles de su vida. Según fuentes cercanas citadas por el Daily Mail, la cofundadora de Skims se siente “derrotada” y “agotada” tras enfrentar múltiples desafíos personales y profesionales.

Entre los golpes más duros del año, según la misma fuente, se encuentra el no haber aprobado el examen de la abogacía, un revés descrito como “una gran bofetada en la cara y un golpe enorme para su ego”. Este contratiempo se suma a las dificultades que enfrenta como madre de cuatro hijos—North, Saint, Chicago y Psalm—que comparte con su exmarido, Kanye West.

“Ser madre es duro. Ama a sus hijos, pero además de tener una vida tan ocupada, ha sido una lucha lidiar con todo lo demás en su vida personal”, explicó la fuente. La dinámica de la crianza compartida con West, aunque reportada como amistosa durante las recientes fiestas navideñas, sigue representando un desafío significativo.

Kim Kardashian en la premier de la serie de televisión ‘All’s Fair’ el 22 de octubre 2025. La serie recibió numerosos comentarios negativos por parte de la crítica.

La búsqueda del amor en pausa

En el ámbito sentimental, Kardashian, quien se divorció de West en 2022, ha estado vinculada a varias figuras públicas. Sin embargo, la fuente indica que la estrella “no sabe si alguna vez tendrá tiempo para tener otra relación seria en su vida”. Aunque le encantaría encontrar el amor nuevamente, el ajetreo de su vida le ha hecho sentir que “no se puede tener todo”. Para lidiar con esta situación, optaría por “enterrarse en el trabajo”.

A pesar del agotamiento y la sensación de derrota, Kardashian recibiría el apoyo de su familia, que le recuerda que “estas pruebas son parte del plan de Dios”.

Con la esperanza puesta en el nuevo año, la empresaria espera que el 2026 traiga un respiro y mejores momentos, tras un ciclo que califica, posiblemente, como el peor hasta ahora.

Hasta el momento, los representantes de Kim Kardashian no se han pronunciado oficialmente sobre estos reportes.

