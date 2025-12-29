Kim Kardashian y Kanye West habrían pasado Navidad juntos por el bien de sus hijos

En un giro inesperado se dice que Kim Kardashian y Kanye “Ye” West habrían dejado de lado sus diferencias públicas para celebrar la Navidad juntos.

Según informes recientes de TMZ, la expareja habría decidido reunirse durante las festividades con el objetivo principal de ofrecer un ambiente de unidad y estabilidad a sus cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm.

Fuentes cercanas a la familia indicaron a TMZ que el encuentro fue “cordial” y se centró exclusivamente en las tradiciones familiares. Este gesto representa un avance significativo en su dinámica de copaternidad, la cual ha atravesado momentos de tensión desde su divorcio en 2022.

Mientras que Kim se ha mantenido enfocada en la gestión de su marca SKIMS y su participación en el reality The Kardashians, Kanye ha estado más alejado de los focos mediáticos en los últimos meses, concentrado en su vida con su actual esposa, Bianca Censori.

Una Navidad de lujo y nuevos integrantes

Además de la reunión de sus padres, los pequeños West-Kardashian tuvieron una celebración llena de sorpresas. Se reportó que Kim regaló a cada uno de sus hijos un cachorro de Pomerania, sumando cuatro nuevos integrantes a la familia.

Por su parte, tras el día de Navidad, se vio a Kanye compartiendo tiempo con Saint y Chicago en Disneyland, reforzando su compromiso de estar presente en las fechas importantes.

Esta tregua navideña llega en un momento clave, mientras Kanye prepara su próximo álbum titulado Bully, y Kim continúa consolidando su carrera en la actuación y el derecho.

Relación turbulenta

La relación entre Kardashian, de 45 años, y West, de 48, ha sido una de las más documentadas de la última década. Tras siete años de matrimonio, la pareja solicitó el divorcio en 2021, proceso que finalizó legalmente un año después. Desde entonces, la comunicación entre ambos ha oscilado entre el silencio total y los desacuerdos públicos sobre la crianza de los niños y el uso de las redes sociales por parte de su hija mayor, North.

En episodios recientes de su de reality, Kim había expresado lo difícil que resultaba a veces manejar la ausencia o las opiniones de su exesposo.

Seguir leyendo:

· Kim Kardashian revela un grave diagnóstico tras un escáner cerebral

· Kim Kardashian sorprende con su peculiar look en la gala del Museo de la Academia

· Kim Kardashian defiende a North West, su hija mayor, de duras críticas por su forma de vestir