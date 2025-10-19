Kim Kardashian sorprende con su peculiar look en la gala del Museo de la Academia

Kim Kardashian volvió a ser el centro de atención en la gala anual del Academy Museum of Motion Pictures, celebrada este sábado en Los Ángeles, con un look que mezcló provocación y teatralidad.

La empresaria de 44 años sorprendió con un vestido de la colección Couture Otoño de Maison Margiela en tono nude, que destacó por un corsé sin tirantes, mangas drapeadas y un corte entallado que acentúa su figura.

Sin embargo, el detalle más llamativo del atuendo fue la máscara facial del mismo color que cubría por completo el rostro y cabello de Kim, acompañada por uñas extralargas tono nude.

El look de la socialité destacó por ser una declaración de intenciones y un homenaje a la estética conceptual y de alto impacto de Maison Margiela, especialmente a la visión creativa del diseñador británico John Galliano.

A través de sus redes sociales, Kardashian compartió varias fotos del conjunto y un video divertido con su maquillador Mario Dedivanovic, quien bromeó sobre la dificultad de maquillarla con el rostro cubierto.

Este atrevido look recuerda su aparición en la Met Gala 2021, donde sorprendió con un conjunto negro de Balenciaga que cubría totalmente su cuerpo y rostro, un estilo que entonces generó controversia y fue interpretado como un mensaje sobre la fama y el anonimato.

Ahora, cuatro años después, Kim Kardashian confirma que sigue fiel a su fórmula: desafiar las normas de la moda, generar conversación y mantener un control absoluto sobre su imagen pública.

Esta aparición demuestra una vez más cómo la empresaria equilibra con gran habilidad la provocación y el arte en cada una de sus elecciones estilísticas, consolidando su legado como una de las figuras más influyentes en la moda contemporánea.

