Kim Kardashian defiende a North West, su hija mayor, de duras críticas por su forma de vestir

La socialité Kim Kardashian hizo frente a las duras críticas que ha enfrentado North West, su hija mayor, por su forma de vestir, al asegurarse que no va acorde a la vestimenta de una niña de tan solo 12 años.

La ex de Kanye West habló sobre este tema en el podcast ‘Call Her Daddy’, conducido por Alex Cooper, en donde la también empresaria justificó el estilo que adoptó su hija mayor.

Kim detalló que aunque todas las miradas están centradas en North, por ser hija de quien es, ella asegura que muchas niñas de la edad de su hija se visten con un estilo muy similar al de ella.

“Es realmente difícil y muy interesante porque todos los niños están llevando lo mismo, pero luego mi hija lo usa y digo: ‘Okay, nunca más usaremos eso’. Lamentablemente, cometimos ese error frente a todo el mundo”, contó la también empresaria.

La hermana de Kourtney y Khloé Kardashian detalló en la misma conversación que su vestimenta no define a su hija.

“Como mamá, estás en ese proceso de aprendizaje al mismo tiempo. Lo que sí sé es que mi bebé es una niña buena, una niña dulce”, compartió Kim, quien es la porrista número uno de su hija, pues considera que ella no es nadie para truncarle sus sueños.

“Ella me escucha, pero en otras áreas yo le digo: ‘Bebé, si quieres pelo azul, pues que así sea’. Eso la hace tan feliz. Yo jamás le quitaría esa creatividad”, aseveró con lo que dejó en claro que seguirá apoyando a su hija y la personalidad que eligió al vestir.

