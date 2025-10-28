Kim Kardashian compartió actualización sobre su diagnóstico de aneurisma cerebral

Kim Kardashian compartió una actualización sobre su reciente diagnóstico de aneurisma cerebral, que reveló durante un avance de la séptima temporada de su reality show The Kardashian.

Ahora, en una entrevista en el programa Good Morning America, la empresaria estadounidense explicó que, tras descubrir un pequeño aneurisma en su cerebro, se sometió a múltiples escáneres en el hospital Cedars-Sinai para monitorear su condición.

“Tuve que terminar haciéndome toneladas de otras exploraciones cerebrales en el centro médico Cedars-Sinai con todo el equipo”, contó.

Aunque no ofreció detalles específicos sobre los resultados, Kim aseguró que “todo salió bien” y animó a sus seguidores a ver The Kardashian la próxima semana para saber más detalles de su diagnóstico.

Asimismo, la empresaria también destacó la importancia de acudir de forma regular al médico para cuidar la salud de manera preventiva.

“La salud es riqueza y simplemente hay que tener cuidado con todo lo que se hace”, aseguró Kim.

La semana pasada, en un adelanto de la séptima temporada de The Kardashians, Kim reveló su diagnóstico del aneurisma, el cual fue atribuido al estrés, posiblemente vinculado a la difícil separación de su exesposo Kanye West.

En el avance, se ve a Kim realizándose una resonancia magnética mientras comenta que los médicos le dijeron que el aneurisma era “solo por estrés”.

El diagnóstico sorprendió a su hermana Kourtney Kardashian, a quien llamó Kim por teléfono apenas supo el diagnóstico.

El aneurisma cerebral, una condición en la que una arteria se debilita y crea una protuberancia, puede ser peligroso si se rompe, pero muchos casos pequeños y sin síntomas como el de Kim pueden ser monitoreados eficazmente con el apoyo médico adecuado.

