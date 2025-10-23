Kim Kardashian revela un grave diagnóstico tras un escáner cerebral

La estrella de televisión Kim Kardashian conmocionó a sus seguidores al revelar que enfrentó una grave condición médica relacionada con un aneurisma cerebral, según se muestra en el avance de la séptima temporada de The Kardashians, estrenada recientemente en Hulu.

Durante el clip, se observa a Kardashian, de 45 años, sometiéndose a una resonancia magnética mientras comenta los resultados de sus exámenes. “Había como un pequeño aneurisma”, afirma la empresaria, refiriéndose a un bulto o abultamiento en un vaso sanguíneo del cerebro, según la definición de la Clínica Mayo.

Los médicos atribuyeron esta condición al “estrés”, un diagnóstico que Kardashian lamenta, señalando que “la gente piensa que tengo el lujo de alejarme”.

La situación parece haber afectado profundamente a la familia. En una escena conmovedora, su madre, Kris Jenner, escucha por teléfono a su hija describir la difícil situación: “Esta semana ha sido la semana más difícil de mi vida”, confiesa Kardashian, dejando a Jenner visiblemente consternada.

Nuevos detalles de la relación de Kim y Kanye West

Además de abordar su salud, el avance de la temporada también explora la relación de Kardashian con su exmarido, Ye (antes conocido como Kanye West). Aunque reconoce los desafíos de la crianza compartida de sus cuatro hijos —North (11), Saint (8), Chicago (6) y Psalm (5)—, Kardashian afirma: “Mi ex estará en mi vida, pase lo que pase. Tenemos cuatro hijos juntos”.

En una reciente aparición en el podcast ‘Call Her Daddy’, Kardashian profundizó en las dificultades de co-parentear con el rapero, de quien se divorció en 2021. “No es fácil. Pero, bueno, crío a los niños a tiempo completo. Viven conmigo”, explicó. Aunque destacó tener una “relación estupenda y sana” con Ye, también admitió que es un “proceso gradual y mucho trabajo”.

La revelación de Kardashian sobre su salud generó preocupación entre sus seguidores, especialmente considerando que un aneurisma cerebral roto puede causar un accidente cerebrovascular hemorrágico y convertirse en una emergencia médica potencialmente mortal.

The Kardashians se transmite los jueves en Hulu, y esta nueva temporada promete mostrar un lado más vulnerable de la famosa estrella.

Seguir leyendo: