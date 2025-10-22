Kim Kardashian cumple 45 años y famosas como Naomi Watts e Ivanka Trump la celebran

Kim Kardashian se encuentra en una de las mejores etapas de su vida, pues ha dado la bienvenida a su cumpleaños número 45 rodeada de triunfos en el ámbito profesional, con el próximo estreno de su serie “All’s Fair”, así como abrazada por el cariño de sus familiares y amigos.

Fue por medio de redes sociales que la fundadora de “Skims” se volvió el blanco de felicitaciones y mensajes de cariño por parte de sus fans, a la par de una que otra celebridad que no dejó pasar desapercibida esta fecha.

Tal fue el caso de la cantante y empresaria Victoria Beckham, quien optó por compartir una foto desde su cuenta de Instagram donde se le ve posar junto a Kim Kardashian en el after party de su desfile de modas en París, en el año 2023. “Feliz cumpleaños @kimkardashian Besos”, escribió la ex integrante de las Spice Girls.

Por su parte, la actriz Naomi Watts, con quien la socialité comparte escena en la serie dirigida por Ryan Murphy, tampoco se quedó atrás y celebró la vida de su amiga con una selfie y un cariñoso “Feliz cumpleaños”.

Otra de las amistades de Kim Kardashian que se pronunció sobre su fecha especial fue la socialité Lauren Sánchez Bezos: “Feliz cumpleaños a la mujer que anima a todos a su alrededor. ¡Por otro año de divertidas aventuras! Te quiero”, declaró desde sus historias de Instagram.

“Te quiero, reina cumpleañera”, expresó la hija del actual presidente de los Estados Unidos, Ivanka Trump, en sus redes sociales, junto a una postal que se remonta a un evento en Las Vegas al que ambas asistieron en diciembre de 2023.

A esta ola de cariño también se sumaron estrellas como Amy Schumer, Chris Appleton, David Grutman, Yris Palmer y la diseñadora Donatella Versace, quien la saludó diciendo: “Feliz cumpleaños @kimkardashian te envío mucho amor”.

Mientras tanto, Kris Jenner conmovió a los internautas con una mirada inédita a los mejores momentos vividos junto a su hija, acompañados de una amorosa dedicatoria: “Desde el momento en que llegaste a este mundo, cambiaste mi vida para siempre (…) Has sido el mejor regalo, mi inspiración, mi mejor amiga y una de las mayores bendiciones que podría pedir. No pasa un día sin que te admire“, reiteró.

