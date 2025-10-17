Kim Kardashian desató suspiros en la premiere de su serie “All’s Fair” en Los Ángeles 

La socialité y empresaria Kim Kardashian sigue cosechando éxitos en el ámbito profesional; el más reciente está relacionado con su faceta como actriz, aquella que exploró por primera vez en 2023, en la duodécima temporada de “American Horror Story: Delicate”. Se trata del próximo estreno de su serie en Hulu “All’s Fair”, dirigida por Ryan Murphy y cuya premiere se llevó a cabo recientemente en Los Ángeles, California.

Como era de esperarse, la hermana mayor de Kylie Jenner acudió a dicho evento luciendo un despampanante atuendo de gala, digno de una de las protagonistas de la producción de Hulu. Este consistió en una pieza de Schiaparelli que combinó dos de sus estilos favoritos para las red carpets: transparencias y un corte ajustado.

El vestido en cuestión destacó por su top halter de cuello alto con costuras que se adaptaban al cuerpo, así como por una falda de cintura baja con un drapeado de ondas de tela fruncida. Su tela brillante y con toques metálicos le dio un toque interesante a su propuesta en moda.

Kim Kardashian impacta con Schiaparelli en el estreno de “All’s Fair” en Los Ángeles. Crédito: Richard Shotwell/Invision | AP

A la par de la elegante pieza de gala, Kim Kardashian lució un maquillaje bronceado, con sombras marcadas y de rubor tipo Barbie. Además, su larga cabellera castaña descansó en un estructurado recogido.

Cabe recalcar que la fundadora de Skims no fue la única integrante del clan Kardashian que desfiló por la alfombra roja de la premiere, pues la matriarca Kris Jenner posó de lo más sonriente frente a las cámaras junto a su hija.

Kim Kardashian junto a su madre, Kris Jenner, en la premiere de “All’s Fair” en Los Angeles. Crédito: Richard Shotwell/Invision | AP

En su caso, el look estuvo compuesto por un minivestido de Givenchy en un color amarillo limón, combinado con un collar de diamantes y elegantes guantes negros. Kris resaltó su figura con un cinturón negro oversized.

Otras de las imágenes que se viralizaron en redes sociales incluyeron al elenco completo de la serie que llega al catálogo de Hulu el próximo 4 de noviembre.

Glenn Close, Sarah Paulson, Teyana Taylor, Kim Kardashian, Niecy Nash y Naomi Watts en la premiere de “All’s Fair”. Crédito: Richard Shotwell/Invision | AP

Y es que para miles de internautas se trató de un icónico encuentro protagonizado por Naomi Watts, Niecy Nash, Teyana Taylor, Sarah Paulson, Glenn Close y la propia Kim Kardashian.

De acuerdo con el gigante del entretenimiento, la serie “All’s Fair” sigue a Kim Kardashian en su papel de “Allura Grant” como una exitosa abogada de divorcios que dirige una firma exclusivamente femenina en Los Ángeles.

Seguir leyendo:

• Kim Kardashian defiende a North West, su hija mayor, de duras críticas por su forma de vestir

• Kim Kardashian llora al descubrir que Kanye West lleva meses sin medicarse, según nuevo documental

• Documental exhibe fuerte pelea de Kanye West con Kris Jenner, mamá de Kim Kardashian