Así fue la pijamada de Britney Spears con Kim y Khloé Kardashian

En un encuentro que devolvió a sus seguidores a los años 2000, Britney Spears y Kim Kardashian posaron juntas por primera vez en 13 años durante una íntima reunión en la residencia de Kim en Hidden Hills.

El evento, bautizado como “Calabasas Nights“, también contó con la presencia de Khloé Kardashian y Cade Hudson, mánager y gran apoyo de Spears.

La velada, capturada en una serie de selfies publicadas en Instagram, mostró a las celebridades en un ambiente divertido y relajado, vistiendo pijamas y recostadas en una cama.

En una de las imágenes, compartida por Kim, Britney saca la lengua juguetonamente mientras la empresaria lanza un beso a la cámara. Otra foto, tomada por Hudson, muestra al grupo completo bajo una luz rosa, creando una atmósfera que muchos fans asociaron con la canción “Slumber Party” de Spears.

La amistad entre Britney y Kim

Aunque para muchos fue una sorpresa, Britney y Kim comparten una amistad que se remonta a más de una década.

Su último encuentro público registrado había sido en un evento previo a los Grammy en 2012. Sin embargo, su vínculo se fortaleció en 2021, cuando Kim expresó abiertamente su apoyo a Britney tras el estreno del documental ‘Framing Britney Spears’, donde criticó el trato cruel de los medios hacia la cantante.

En ese entonces, Kim no solo mostró empatía por la situación de Britney, sino que también compartió sus propias experiencias de haber sido “avergonzada semanalmente” durante su embarazo.

Según reportes, Kim incluso se acercó a Britney para ofrecerle su apoyo durante su batalla legal para terminar con la tutela que la controlaba, un gesto que Spears “apreció profundamente”.

Este reencuentro llega en un momento significativo para Britney, quien recientemente volvió a activar su cuenta de Instagram después de una pausa de cinco días, en medio de la polémica generada por las revelaciones de su exesposo, Kevin Federline.

Las imágenes de esta noche de pijamas no solo desató una ola de nostalgia y comentarios positivos en redes sociales, también simbolizan un reencuentro entre dos figuras que, a pesar de los años y las circunstancias, han mantenido un vínculo de respeto y solidaridad.

