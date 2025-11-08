Britney Spears reaparece en Instagram con un mensaje revelador

La cantante Britney Spears reapareció en Instagram con una publicación audaz, tras eliminar temporalmente su cuenta días atrás. La artista, de 43 años, compartió una fotografía en la que aparece en lencería, acompañada de un extenso mensaje en el que reflexiona sobre su vida y establece límites.

En el pie de foto, Spears menciona: “Han pasado tantas cosas este año, es una locura…”, y hace referencia al libro “Dibuja el círculo”, destacando la importancia de establecer límites y mantener la sencillez en la vida.

“Es increíblemente estricto y casi una forma de oración, pero con tantas posibilidades infinitas en la vida, es importante ser uno mismo y mantener las cosas simples. Sé que también tiene su lado confuso. El diablo está en los detalles, pero ya llegaremos a eso 😳😂🤧”, finalizó.

Aunque no abordó directamente su reciente ausencia en redes sociales, la publicación llega en un momento marcado por la preocupación de sus seres queridos y tensiones públicas.

Las tensiones entre la cantante y su familia

Previamente, la estrella pop había generado alarma entre su familia debido a su comportamiento, incluyendo un video en el que se la veía conduciendo de manera peligrosa y otra publicación bailando con moretones en los brazos.

Fuentes cercanas a la artista, de acuerdo a lo reportado por Page Six, compararon estas acciones con su conducta previa a la crisis nerviosa de 2007, expresando temor por su bienestar.

Además, Spears se ha visto envuelta en una disputa pública con su exmarido, Kevin Federline, a quien acusó de intentar “lucrarse con su dolor” tras las revelaciones publicadas en su libro de memorias, llamado ‘You Thought You Knew’.

La cantante también afirmó que Federline, padre de sus dos hijos, alberga una “ira profunda” hacia ella. En ese libro, el exbailarín habla de unas supuestas infidelidades por parte de la estrella y que siempre manifestó preocupación por su salud mental.

Spears negó estas acusaciones y ha sido firme en admitir que Federline se lucró de ella durante su matrimonio y después, ya que la cantante tuvo que pagar manutención a sus hijos hasta que ambos cumplieron 18 años. Incluso, admitió que en estos últimos cinco años, los jóvenes no se han preocupado por verla:

“Uno de mis hijos solo me ha visto 45 minutos en los últimos 5 años y el otro, 4 veces”, expresó. Del mismo modo añadió: “La constante manipulación psicológica por parte de mi exmarido es extremadamente dolorosa y agotadora. Siempre he suplicado y gritado para poder tener una vida con mis hijos. Las relaciones con los adolescentes son complejas. Me he sentido desmoralizada por esta situación y siempre les he pedido, casi suplicado, que formen parte de mi vida”.

Aunque la intérprete de ‘Baby one more time’ ha tenido una relación compleja y llena de altibajos con sus hijos, marcada por años de disputas legales, tutela y distanciamiento, siempre se ha mostrado dispuesta a formar parte de la vida de ellos y de reconstruir su vínculo.

