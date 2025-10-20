Britney Spears sobre los momentos difíciles que vivió: “Me cortaron las alas”

Britney Spears reflexionó profundamente sobre los momentos difíciles que ha vivido a lo largo de su vida, especialmente en torno a su salud y bienestar emocional.

En una publicación reciente en Instagram, la cantante estadounidense reveló que sufrió daño cerebral debido a experiencias traumáticas, incluyendo un periodo de confinamiento de cuatro meses en el que se le negó libertad y privacidad.

“Tuve una experiencia traumática, como algunos de ustedes saben por el final de mi libro, donde les cuento que durante 4 meses ya no tenía mi puerta privada y me vi obligada ilegalmente a no usar mis pies ni cuerpo para ir a ningún lado (…) Eso hizo más que lastimar mi cuerpo…”, aseguró la cantante.

Spears confesó que hay muchas más experiencias dolorosas de las que no ha hablado. “Hay MUCHO que no compartí en mi libro y aún hay cosas en este preciso momento que he mantenido ocultas porque es increíblemente doloroso y triste…”, indicó.

Britney describió este daño como un golpe a su lógica y conciencia, pero expresó su gratitud por estar viva y poder continuar su recuperación a través del baile.

“Me quitaron las alas y el daño cerebral me pasó hace mucho tiempo… Por supuesto, he superado ese momento difícil de mi vida y estoy bendecida de estar vivo…”, dijo.

En su publicación, la cantante también abordó con seriedad las acusaciones y noticias falsas que han surgido en los últimos días sobre ella, particularmente en el contexto del libro de memorias de su exesposo Kevin Federline.

Britney defendió su verdad y manifestó su intención de aportar “sustancia” en medio de la controversia, protegiendo su historia y a sus hijos con firmeza.

“Es divertido contar historias en este punto porque todo esto puede sonar tan tonto, pero con toda la basura que literalmente se está diciendo de mí pensé: ‘¿por qué no traer sustancia a la mesa?’”, finalizó Spears su publicación.

Seguir leyendo:

· Britney Spears preocupó a sus fans al revelar que se lesionó tras caer por las escaleras

· Britney Spears acusó a su ex Kevin Federline de querer lucrar con ella

· Britney Spears estaría viviendo en un entorno caótico, según allegados