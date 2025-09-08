Britney Spears estaría viviendo en un entorno caótico, según allegados

Mientras el mundo sigue celebrando a Britney Spears como un ícono pop indestructible, tras bambalinas su círculo más cercano lucha contra una inquietante realidad: la estrella de ‘Toxic’ podría estar atravesando uno de sus momentos más vulnerables desde que recuperó su libertad en 2021.

Según fuentes cercanas a la familia, quienes hablaron con Daily Mail y Page Six, Britney vive actualmente en una mansión en Thousand Oaks, California, que —lejos de ser un santuario de paz— se ha convertido en un caos físico y emocional.

“Su casa es un desastre. No limpia lo que dejan los perros, no tiene a nadie que limpie todos los días, y simplemente no funciona como lo haría un adulto”, reveló un allegado. Las descripciones son contundentes: excrementos de perro esparcidos por el suelo, objetos tirados por todas partes y una atmósfera de desorden que refleja.

“Britney está atravesando un episodio ahora mismo, y vamos a verla luchar contra él como lo ha hecho durante años”, dijo una fuente, intentando mantener una nota de esperanza.

Pero la preocupación va más allá del desorden doméstico. Otro miembro de la familia fue más directo: “Ella no está nada bien. Estamos aterrorizados por su futuro”.

Las preocupaciones por Britney aumentan

La alarma se disparó el mes pasado, cuando Britney publicó en Instagram un video en el que bailaba y cantaba —vestida con un conjunto de pijama a lunares y botas hasta la rodilla— mientras hablaba con acento británico.

Detrás de ella, el piso de su lujosa mansión mostraba claramente manchas que muchos interpretaron como heces caninas. “Jugando con la iluminación y limpiando mi casa como si no hubiera un mañana 😳😂”, escribió en la leyenda, con un tono que algunos consideraron desconectado.

Desde que terminó su tutela legal de 13 años en noviembre de 2021, Britney ha abrazado su libertad con una presencia desinhibida en redes sociales: publicaciones desnuda, bailes provocativos, incluso videos con cuchillos afilados. Aunque muchos fans celebran su autenticidad, otros —y especialmente su entorno íntimo— ven señales de alerta.

“Sus allegados han visto esto una y otra vez”, señaló una fuente a Page Six. “Y aunque está monitoreada, no van a hacer ningún tipo de intervención… por ahora”.

De momento, la estrella no ha emitido ningún comentario al respecto. En otras ocasiones, ha usado su cuenta de Instagram para desmentir algunos titulares.

