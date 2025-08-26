Britney Spears calificó su matrimonio con Sam Asghari como una “distracción emocional”

La cantante Britney Spears abrió su corazón como nunca antes sobre varios temas de su vida personal, incluyendo su matrimonio con Sam Asghari y el distanciamiento que vivió con sus hijos en el año 2023. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una publicación en su cuenta de Instagram, la intérprete de “Toxic” y “Gimme More” colocó un extenso mensaje en el que reflexionó sobre uno de los periodos más dolorosos que le tocó atravesar: “Somos personas tan frágiles y humanas; los años más difíciles de mi vida fueron aquellos tres años en que mis dos hijos estuvieron lejos de mí“, contó.

Además la famosa hizo una inesperada confesión sobre su matrimonio con el actor Sam Asghari, afirmando que este se trató de una “distracción falsa” mientras atravesaba por dicho proceso.

“Recuerdo que en shock mi secreto para sobrevivir era la negación y un montón de lágrimas es raro que Sam y yo estuviéramos casados, pero casi se sentía como una falsa distracción para ayudarme a lidiar con ello“, sentenció. “Estaba en shock… mi manera de sobrevivir fue a través del autoengaño y muchas lágrima”.

Y aunque en la actualidad la famosa sigue trabajando en la mejor versión de sí misma, no tiene miedo de mostrarse vulnerable sobre su lucha: “Sé que me estoy curando porque tengo hambre otra vez, como un niño o bebé”, expresó la estrella de la música.

“Tengo tanta hambre que me duele y cuando como es la primera vez que como en mi vida… Creo que aunque amaba mi casa hay demasiado abuso y traumas allí“, dijo para finalizar.

Luego de protagonizar una batalla legal y mediática para la revocación de su tutela en 2021, Britney Spears sufrió un golpe emocional cuando, en 2023, sus hijos Sean Preston y Jayden James, fruto de su matrimonio con Kevin Federline, decidieron mudarse a Hawái junto a el y su nueva pareja.

Seguir leyendo:

• Exesposo de Britney Spears critica a Kevin Federline por su nuevo libro

• ¿Britney Spears adoptó una niña llamada Lennon? El internet enloquece con su publicación caótica

• Britney Spears hace un recuento de su vida amorosa y tacha a sus ex de “crueles”