Exesposo de Britney Spears critica a Kevin Federline por su nuevo libro

El exmarido de Britney Spears, Sam Asghari, no se mordió la lengua al responder sobre las próximas memorias de Kevin Federline, quien fuera esposo de la cantante entre 2004 y 2007. En un encuentro con TMZ, Asghari se refirió irónicamente a Federline como un “padre profesional”, insinuando que el libro debería revelar más sobre su rol “como padre” que sobre su relación con Spears.

“Sería el primer libro que te dirá cómo ser un padre profesional”, añadió Asghari con sarcasmo.

Federline anunció recientemente su libro, “You Thought You Knew”, que promete ser una mirada “íntima y transparente” sobre su matrimonio con la estrella pop.

Según el comunicado, el exbailarín abordará temas como el cumplimiento de sus sueños, el dolor de la separación y su experiencia como padre de sus seis hijos, incluidos los dos que comparte con Spears: Sean Preston (19) y Jayden James (18).

El libro, que se lanzará el 21 de octubre, también tocará la turbulenta custodia de los niños, en la que Federline obtuvo la custodia principal y recibió $20,000 mensuales en manutención hasta noviembre de 2024.

La respuesta de Asghari y su relación con Spears

Asghari, quien estuvo casado con Spears entre 2022 y 2024, ha mantenido una postura respetuosa hacia su exesposa. En declaraciones previas a Page Six, expresó que “siempre le desea lo mejor”, a pesar de su divorcio.

Por otro lado, Federline ha seguido adelante con su vida, actualmente casado con Victoria Prince, con quien tiene dos hijas. Además, es padre de otros dos hijos adultos de una relación anterior.

Mientras Federline se prepara para revelar detalles de su pasado con Spears, los fanáticos esperan con escepticismo el contenido del libro. La cantante, por su parte, ha enfrentado altibajos personales, incluyendo un aborto espontáneo durante su relación con Asghari en 2022.

