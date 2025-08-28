Sam Asghari, ex esposo de Britney Spears, le responde tras llamarlo una “falsa distracción”

A solo unos días de que su nombre encabezara los titulares junto al de su ex esposa Britney Spears, el actor Sam Asghari respondió a la polémica que se generó por las declaraciones de la cantante sobre el matrimonio que mantuvieron durante más de un año.

“Los años más difíciles de mi vida fueron aquellos tres años en que mis dos hijos estuvieron lejos de mí (…) Mi secreto para sobrevivir era la negación y un montón de lágrimas es raro que Sam y yo estuviéramos casados, pero casi se sentía como una falsa distracción para ayudarme a lidiar con ello“, confesó la ‘Princesa del Pop’ en una publicación de Instagram que borró después de unas horas.

Como era de esperarse, este señalamiento no tardó en llegar a oídos de Sam Asghari, quien decidió pronunciarse al respecto por medio de sus representantes con la revista People.

De acuerdo con el modelo, los seis años de relación y 14 meses de casados que vivieron juntos para él tuvieron un significado mucho más profundo: “Nuestro matrimonio fue muy real para mí. Aunque fue breve, estuvimos juntos durante siete años. Estuve enamorado de ella, siempre la amaré y siempre le deseo lo mejor“, expresó a través del portal estadounidense.

El flechazo entre Britney Spears y Sam Asghari se dio en el año 2016, luego de que el famoso participara en el video musical del tema “Slumber Party” de la cantante. Desde entonces, la parejita se mantuvo sólida a lo largo del proceso legal al que la estrella de la música se enfrentó para poner fin a su tutela.

Sería en el año 2022 cuando finalmente se unieron en matrimonio en una ceremonia a puerta cerrada, misma a la que acudieron celebridades como Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton y la diseñadora Donatella Versace.

Sin embargo, su historia de amor llegó a su fin cuando, según documentos revisados ​​por Insider, Asghari solicitó el divorcio el 16 de agosto bajo el concepto de “diferencias irreconciliables”.

Seguir leyendo:

• Britney Spears calificó su matrimonio con Sam Asghari como una “distracción emocional”

• Sam Asghari opinó sobre el video en el que Britney Spears baila y manipula unos cuchillos

• Sam Asghari revela qué fue lo más extraño que vivió en su matrimonio con Britney Spears