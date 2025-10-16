Britney Spears rechaza las acusaciones de su expareja Kevin Federline

La tensa relación entre Britney Spears y su exesposo, Kevin Federline, vuelve a estallar en el ámbito público, esta vez a raíz de las revelaciones incluidas en las memorias de Federline.

En ellas, expresa una profunda preocupación por el bienestar de la cantante y el impacto en sus hijos comunes, desatando una contundente respuesta de Spears en sus redes sociales, en ellas asegura que esas “memorias” no son reales.

En su libro, Federline no ahorra detalles sobre lo que describe como un comportamiento alarmante por parte de Spears. Su principal temor, según relata, es que la situación “se precipita hacia algo irreversible” y que “algo malo va a ocurrir si las cosas no cambian”.

El artista afirma que su mayor miedo es que sus hijos, Sean Preston y Jayden James, ahora de 20 y 19 años, “se queden sosteniendo los pedazos”.

Uno de los testimonios más impactantes que comparte Federline se remonta a cuando los niños eran pequeños y, según él, no querían visitar a su madre. Relata una escuencia perturbadora: “A veces se despertaban por la noche y la encontraban de pie, en silencio, en la puerta, mirándolos dormir —’Oh, ¿estás despierto?’— con un cuchillo en la mano. Luego se daba la vuelta y se iba sin dar explicaciones”.

Britney Spears se defiende

Frente a estas acusaciones, Britney Spears salió al paso con un contundente mensaje dirigido a sus millones de seguidores. La artista califica las declaraciones de su exesposo como “constante luz de gas (gaslighting)”, una práctica que describe como “extremadamente dolorosa y agotadora”.

Spears rechaza de plano la imagen que se proyecta de ella como madre y asegura haber anhelado siempre una relación con sus hijos. “Siempre he suplicado y clamado tener una vida con mis hijos”, escribe.

Lamenta que las relaciones con “adolescentes varones son complejas” y se siente “desmoralizada” por la situación, acusando a sus hijos de haber sido “testigos de la falta de respeto que su propio padre ha mostrado” hacia ella.

En un revelador desahogo, la cantante detalla el distanciamiento actual: “Uno de mis hijos solo me ha visto durante 45 minutos en los últimos cinco años, y el otro solo en cuatro ocasiones en ese mismo período”. Ante esto, anuncia un cambio de postura: “Yo también tengo orgullo. A partir de ahora, les haré saber cuándo estoy disponible”.

Spears también arremetió contra la publicación del libro de Federline, insinuando que responde a intereses económicos: “Esas mentiras piadosas en ese libro van directas al banco y yo soy la única que realmente sale herida”.

Pidió a sus seguidores que no presten atención a los rumores sobre su salud mental y su consumo de alcohol, y se definió como “una mujer bastante inteligente que ha estado tratando de vivir una vida sagrada y privada” durante los últimos cinco años.

Este nuevo capítulo en la vida pública de Britney Spears ocurre después de que pusiera fin al control judicial que ejerció su padre sobre su vida y finanzas durante casi 14 años.

Liberada de esa tutela, la estrella de ‘Toxic’ ha mantenido una activa y a veces polémica presencia en redes sociales, donde comparte videos bailando y posando con desinhibición, un ejercicio de libertad que, sin embargo, la mantiene bajo el escrutinio público y en el centro de un debate que, como demuestran estos últimos acontecimientos, está lejos de apaciguarse.

