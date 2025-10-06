Britney Spears preocupó a sus fans al revelar que se lesionó tras caer por las escaleras

Britney Spears generó preocupación entre sus fans al revelar que se lesionó la rodilla tras caer por las escaleras en la casa de una amiga.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la cantante estadounidense mostró su pierna derecha vendada y explicó que la lesión le provoca inestabilidad, aunque no está segura si está rota.

“Me caí de las escaleras en casa de mi amigo… Fue horrible… ¡Se sale de vez en cuando, no estoy seguro si está rota”, escribió Spears para acompañar un video en el que se la ve con la rodilla y las manos vendadas.

De inmediato, la publicación de la cantante acumuló cientos de reacciones de sus seguidores expresando su preocupación en redes sociales.

A pesar del accidente, Britney mantuvo una actitud serena y afirmó sentirse agradecida por el apoyo que ha recibido de sus seguidores.

En la publicación, la estrella de 43 años también mencionó a sus hijos Sean Preston y Jayden James, y señaló que su forma de expresarse y rezar es a través del arte.

“Mis chicos tuvieron que irse y volver a Maui… Esta es la forma en que me expreso y rezo a través del arte…”, escribió.

Asimismo, la cantante indicó que con sus publicaciones no busca lástima ni preocupación, sino simplemente mejorar y ser una buena persona. “No estoy aquí por preocupación o lástima, solo quiero ser una buena mujer y ser mejor… y tengo un apoyo maravilloso, ¡así que ten un día brillante!”, finalizó su publicación.

Desde 2019, tras cancelar su residencia en Las Vegas y ser internada en una clínica psiquiátrica, Britney ha optado por comunicarse con sus seguidores por redes sociales, donde comparte bailes y mensajes que generan tanto admiración como preocupación entre sus fans.

