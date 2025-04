Britney Spears dice que los hombres le han destrozado el corazón

Britney Spears está de vacaciones en México, y el ambiente relajado de la playa le ha hecho reflexionar sobre diversos temas. Ella escribió una serie de mensajes en Instagram en los que informó sobre sus desventuras amorosas, lo cual podría reflejar que su ruptura con Paul Soliz (su más reciente pareja) habría sido definitiva.

La cantante impactó al compartir una fotografía que la muestra usando un conjunto de lencería y botas. Ella complementó el post con un largo mensaje: “Sólo para darles una idea de esta imagen…bueno, puede que me vea realmente bonita, pero nunca me he compartido en lencería con un hombre que REALMENTE me hiciera sentir hermosa y sagrada. Ni siquiera miento…mi armario era una locura, porque era un espacio para mi alma, y había habido demasiadas veces que me habían faltado al respeto increíblemente en la cama”.

En ese mismo texto Spears comentó acerca de relaciones pasadas: “Es tan agridulce, pero sabía que mi VERDADERO corazón nunca compartiría eso, ni que yo me arriesgaría a llevar mi verdadero corazón a la cama con alguien que yo SABÍA que me destruiría total y completamente…así que j**** una relación de 6 años 😳😳😳 En cuanto a una relación de 2 años…eso es mucho tiempo para soñar con algo real, pero ¿saben qué? Yo tenía toda la razón. ¿Así que ellos creen que jugaron conmigo? Me doy cuenta de que yo también jugué con su trasero”. 😳😳😳😳😳😳

Britney también confirmó que está soltera: “Psss. Yo también sé lo cruel que es el mundo, pero aun así prefiero compartir con el mundo que con hombres que me han destrozado el corazón por completo. Francamente, esto va directo al grano…somos mi osito de peluche, también conocido como mi marido Henry, y yo 😳😳😳😂😂😂. Y en cuanto a los hombres del mundo…sinceramente ¡¡¡QUE SE J****!!!”

A pesar de sus decepciones, la princesa del pop se mostró optimista: “La vida sigue…la gente sigue adelante…¡Conoce tu propio valor! Aprende de tus errores y protege tu corazón, ¡siempre! Y si de verdad quieres, avergüenza a quienes te hicieron daño. O sea, yo nunca lo haría, pero…” 🤔🙄😳😂😂 👠

Por último, en su más reciente mensaje en esa red social Britney Spears informó que mientras descansa en México están redecorando su casa de Los Ángeles. “Esta semana llegan los nuevos gabinetes de cocina, piezas decorativas que le dan a mi casa una sensación de renovación que necesitaba desde hace tiempo. ¡Y una limpieza espiritual de risas, lágrimas, locura y todas las emociones que permiten que mi corazón se libere y sane!”

