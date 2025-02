Millie Bobby Brown quiere interpretar a Britney Spears en una película

Millie Bobby Brown, protagonista de la serie “Stranger Things”, comentó que siempre ha querido interpretar a Britney Spears en una película biográfica, aunque sabe que eso no depende de ella, sino de los productores y de la propia cantante.

Entrevistada para Entertainment Tonight en la premiere de su más reciente película “The Electric State”, la actriz de 21 años habló al respecto: “Nada me haría más feliz que poder interpretar a una persona tan bella e icónica. Eso se lo dejo a los dioses”. Anteriormente Brown comentó que la vida de la princesa del pop le parece muy interesante: “Nada me encantaría más que ser parte de su historia. Me gustaría que alguien le diera vida de la manera más hermosa, y yo siempre estaría abierta a eso”.

El rumor sobre un biopic de Britney Spears comenzó en 2024, a raíz del éxito de su libro de memorias The Woman In Me. La cantante dijo que el proyecto cinematográfico en el que trabaja con el director Jon M. Chu no es de corte biográfico, pero el realizador comentó el mes pasado que el filme sí podría ser sobre la vida de la artista: “Soy un gran fan de Britney. Lo he sido desde que era joven, cuando ella era joven y fue uno de los 12 artistas (que se presentaron) en el Shrine Auditorium. Por eso quiero hacerle justicia y contar su historia correctamente. Pero ya veremos. Lo estamos desarrollando ahora y queda un largo camino por recorrer”.

Además de las declaraciones de Millie, sus fans han escrito en las redes sociales que la actriz es la ideal para interpretar a Britney, sobre todo por el look que adoptó hace unos días, con su cabellera rubia y un vestuario que recuerda al que Spears lucía hace 20 años.

Mientras tanto, Millie Bobby Brown continúa con la promoción de “The Electric State”, cinta en la que comparte créditos con Chris Pratt y que estará disponible en Netflix el 14 de marzo. En esa misma plataforma se estrenará este año la quinta y última temporada de la serie “Stranger Things”, en la que la actriz regresa con el famoso personaje “Eleven”.

