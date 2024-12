El emotivo mensaje de Millie Bobby Brown al terminar el rodaje de Stranger Things 5

Terminó el rodaje de Stranger Things 5. Esta semana, la cuenta de Instagram de la serie de Netflix informó que había concluido la filmación de su quinta temporada con varias fotos de los actores en el set.

En las imágenes se ve a actores como Finn Wolfhanrd, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, David Harbour, Charlie Heaton, Maya Hawke, Joe Keery y Millie Bobby Brown filmando algunas escenas. Esta última compartió una emotiva publicación para poner fin a esta etapa de su vida.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de 20 años compartió varias fotos y videos de su paso por la serie, en la que empezó a actuar cuando tenía apenas 12 años.

Entre las imágenes que publicó la actriz destaca un video en el aparece dando un discurso de agradecimiento frente a sus compañeros de elenco.

“¿Y no se supone que la graduación es un alivio? Como si estuvieras feliz de dejar atrás a los profesores y compañeros de clase. Yo no. No estoy ni cerca de estar lista para dejarlos a ustedes”, se le escucha decir a Millie Bobby Brown con la voz entre cortada.

La actriz no fue la única en dedicar un emotivo mensaje en redes sociales para despedirse de la serie. Finn Wolfhanrd, quien interpreta a Mike, también compartió unas palabras en su Instagram.

“Lo filmamos durante un año y extrañaré terriblemente a todos mis amigos y a nuestros personajes. Cuando pienso en el programa, me imagino esta primera foto. Un grupo de jóvenes tontos haciendo algo que creen que es genial, pero que en realidad no tienen idea de lo que está por venir. Siento que seguimos siendo esa gente y tengo suerte de seguir estando a su lado hoy. Espero que disfruten de esta temporada tanto como yo. Nos vemos el año que viene”, escribió el actor.

Noah Schnapp, que da vida a Will, hizo lo mismo que sus compañeros. El actor reflexionó sobre la experiencia de ser parte de esta serie. “Fue un sueño de toda la vida. Un sueño hecho realidad gracias a los Duffer. Gracias por arriesgarse conmigo cuando era un niño de 10 años y por confiarme algo tan importante para ambos. Juntos, este elenco y el equipo han creado algo muy especial, y no podría estar más emocionado por que el mundo vea el capítulo final. Stranger Things es una historia interminable para mí, la llevaré en mi corazón para siempre”, escribió.

¿Cuándo comenzó el rodaje de la última temporada de Stranger Things?

El rodaje de la última temporada de Stranger Things comenzó la primera semana de enero. La filmación de los nuevos capítulos se retrasó debido a la huelga del Sindicato de Actores de Estados Unidos en 2023.

En ese momento, Netflix compartió las primeras fotos del equipo de Stranger Things durante los primeros días de rodaje.

“ESTO ES UN CÓDIGO ROJO ¡¡¡La producción de STRANGER THINGS 5 ha comenzado oficialmente!!!”, anunció la serie en su cuenta de Instagram, donde compartió la primera imagen del rodaje.

Sin embargo, la última temporada de Stranger Things no llegará a Netflix hasta 2025.

En febrero, la plataforma de streaming compartió un adelanto de las producciones que se estrenarán este año; sin embargo, la quinta temporada de la serie de los hermanos Duffer no aparecía entre los títulos que llegarán a la pantalla este 2024.

