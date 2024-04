Linda Hamilton consideró retirarse antes de conseguir un papel en Stranger Things

Linda Hamilton consideró retirarse. La actriz de 67 años de edad pensó en dejar la actuación hasta que se enteró que había conseguido un papel para el que había audicionado y que la entusiasmaba mucho.

En una entrevista para The Hollywood Reporter, Hamilton reveló que cuando estaba pensando en tirar la toalla llegó una buena noticia: consiguió un papel en la última temporada de Stranger Things.

“Literalmente me sentí como si fuera una actriz obteniendo mi primer papel significativo”, dijo la actriz cuando se enteró que había conseguido el papel.

“Es curioso cómo uno se recicla. No es que me haya sentido olvidada, pero en realidad estaba hablando de la jubilación, no porque no haya suficiente que hacer, sino simplemente porque estaba cansada. Me dolió la cadera durante un par de años y pensé: ‘Estoy tan cansada y sólo quiero poder hacer planes y asegurarme de poder estar ahí’, porque los actores nunca pueden hacerlo”, agregó.

La actriz aseguró que los dolores comenzaron cuando estaba grabando la tercera temporada de Resident Alien. En ese momento, le dijo a su agente que estaba pensando en retirarse. “Yo estaba como, ‘Amigo, ni siquiera sé si voy a llegar allí. Me duele’”, recordó entre risas. “Y él dijo: ‘Oh, no dices eso’”.

La actriz contó que dos semanas después de tomar la decisión de retirarse, el equipo de Stranger Things la llamó.

“Cuando dije que me jubilaría, dos semanas después Stranger Things lo llamó a mi agente y le dijo: ‘¿Linda Hamilton está disponible en junio?’ Y él dijo: ‘Sí’”. Y agregó: “Ni siquiera me preguntó”.

Hamilton aseguró que aunque ya tuviese meses retirada, habría regresado para participar en Stranger Things. “Y creo que eso me dará otros 15 minutos con una nueva audiencia, lo cual es genial”, dijo sobre su participación en la serie.

¿Arruinó la última temporada?

En una entrevista con Us Weekly, la actriz de 67 años de edad contó que se sentía un poco fuera de lugar y bromeó al asegurar que su incorporación arruinó la serie de Netflix.

“He visto cada temporada con deleite. Me encanta”, dijo a Us Weekly. “Así que es una especie de síndrome del impostor en el que no siento que encajo ahí. Es todo un mundo ambientado en los años 80”, agregó.

Aunque Hamilton ha visto las temporadas anteriores de Stranger Things, dijo que probablemente no verá la última temporada de la serie. “Nunca miro un proyecto una vez que estoy en algo. Verme allí me sacaría completamente de la realidad. Así que no veré la temporada 5”, contó.

Hasta el momento, no se conocen detalles sobre el personaje que interpretará Hamilton en la última entrega de la serie. Asimismo, la actriz reveló que no sabe cómo seré el final de Stranger Things.

“Hice Zoom con Ross y Matt Duffer y me dieron la forma del personaje, pero no de la historia. Porque tienen que tener mucho cuidado con su historia. Así que todavía no sé cómo termina esto”, dijo.

“Se necesita mucha disciplina para no saber hacia dónde va a llegar. Pero eso es para protegerlo de todas las personas que quieren saber”, agregó.

