Linda Hamilton siente que arruinó la última temporada de Stranger Things

Linda Hamilton se unió recientemente al elenco de Stranger Things para su quinta y última temporada, que inició su rodaje el mes pasado.

En una entrevista con Us Weekly, la actriz de 67 años de edad contó que se sentía un poco fuera de lugar y bromeó al asegurar que su incorporación arruinó la serie de Netflix.

“He visto cada temporada con deleite. Me encanta”, dijo a Us Weekly. “Así que es una especie de síndrome del impostor en el que no siento que encajo ahí. Es todo un mundo ambientado en los años 80”, agregó.

Aunque Hamilton ha visto las temporadas anteriores de Stranger Things, dijo que probablemente no verá la última temporada de la serie. “Nunca miro un proyecto una vez que estoy en algo. Verme allí me sacaría completamente de la realidad. Así que no veré la temporada 5”, contó.

Hasta el momento, no se conocen detalles sobre el personaje que interpretará Hamilton en la última entrega de la serie. Asimismo, la actriz reveló que no sabe cómo seré el final de Stranger Things.

“Hice Zoom con Ross y Matt Duffer y me dieron la forma del personaje, pero no de la historia. Porque tienen que tener mucho cuidado con su historia. Así que todavía no sé cómo termina esto”, dijo.

“Se necesita mucha disciplina para no saber hacia dónde va a llegar. Pero eso es para protegerlo de todas las personas que quieren saber”, agregó.

Teorías sobre el final de Stranger Things

En diciembre, los creadores de la popular serie de Netflix pusieron fin a una de las teorías más populares entre los fans sobre el final de la producción.

La teoría sugería que todo lo ocurrido en las cuatro temporadas era, en realidad, una partida de Calabozos y Dragones entre los personajes principales de la serie.

“No”, contestó tajante Matt Duffer ante la pregunta que realizó diario Metro durante la alfombra roja de una obra de teatro basada en Stranger Things en Londres.

“Eso sería equivalente a decir, ‘todo fue un sueño’ y les aseguro que no es así como vamos a finalizar. Hace tiempo que sabemos hacia dónde nos dirigimos. Y nos sentimos cómodos con ello; esperamos que satisfaga a todos. Ya veremos”, agregó Ross Duffer.

Aunque el rodaje de la última temporada de Stranger Things comenzó la primera semana de enero, se espera que la serie llegue a Netflix en 2025.

Recientemente, la plataforma de streaming compartió un adelanto de las producciones que estrenarán este año; sin embargo, la quinta temporada de la serie de los hermanos Duffer no aparecía entre los títulos que llegarán este año.

