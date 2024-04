Maya Hawke dice que la última temporada de Stranger Things responderá todos los misterios de la serie

Aunque Maya Hawke no ha recibido el guion de los capítulos finales de Stranger Things, la actriz asegura que ha empezado a ver cómo la historia, poco a poco, va dando respuestas a todos los misterios de la ficción.

En una entrevista con Collider, la actriz, hija de Uma Thurman y Ethan Hawke, contó que para ella ha sido maravilloso ver durante el rodaje cómo las interrogantes que rodean la serie van teniendo respuesta.

“Siempre es maravilloso cuando el tipo de enigma de un mundo que se construye comienza a resolverse y las preguntas comienzan a ser respondidas. Creo que fue increíblemente maravilloso para mí y creo que el público también lo sentirá. Sé lo que sucederá antes de esa fecha y es extremadamente emocionante”, dijo Hawke, quien interpreta a Robin.

Sobre su experiencia en el rodaje de la última temporada de Stranger Things, que comenzó en enero, Hawke aseguró que ha sido una experiencia muy emocionante.

“Es realmente emotivo comenzar a filmar esta última temporada, así que estoy emocionada. Aún no he leído los guiones finales, así que no he tenido ninguna reacción y realmente no sé nada sobre los dos últimos episodios del programa”, aseguró.

¿Cuándo se estrenará la última temporada de Stranger Things?

El rodaje de la última temporada de Stranger Things comenzó la primera semana de enero. La filmación de los nuevos capítulos se retrasó debido a la huelga del Sindicato de Actores de Estados Unidos en 2023.

En ese momento, Netflix compartió las primeras fotos del equipo de Stranger Things durante los primeros días de rodaje.

“ESTO ES UN CÓDIGO ROJO ¡¡¡La producción de STRANGER THINGS 5 ha comenzado oficialmente!!!”, anunció la serie en su cuenta de Instagram, donde compartió la primera imagen del rodaje.

Sin embargo, la última temporada de Stranger Things no llegará a Netflix hasta 2025.

En febrero, la plataforma de streaming compartió un adelanto de las producciones que se estrenarán este año; sin embargo, la quinta temporada de la serie de los hermanos Duffer no aparecía entre los títulos que llegarán a la pantalla este 2024.

Teorías sobre el final de Stranger Things

En diciembre, los creadores de la popular serie de Netflix pusieron fin a una de las teorías más populares entre los fans sobre el final de la producción.

La teoría sugería que todo lo ocurrido en las cuatro temporadas era, en realidad, una partida de Calabozos y Dragones entre los personajes principales de la serie.

“No”, contestó tajante Matt Duffer ante la pregunta que realizó diario Metro durante la alfombra roja de una obra de teatro basada en Stranger Things en Londres.

“Eso sería equivalente a decir, ‘todo fue un sueño’ y les aseguro que no es así como vamos a finalizar. Hace tiempo que sabemos hacia dónde nos dirigimos. Y nos sentimos cómodos con ello; esperamos que satisfaga a todos. Ya veremos”, agregó Ross Duffer.

Seguir leyendo: