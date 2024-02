Gaten Matarazzo, actor de Stranger Things, sobre el final de la serie: “Debería morir más gente”

A Gaten Matarazzo cree que en Stranger Things deberían morir más personajes. Recientemente, el actor que interpreta a Dustin Henderson habló sobre uno de los cambios que le gustaría ver en la ficción.

En un panel en la MegaCon Orlando el actor fue cuestionado sobre los cambios haría en la serie. “Puede parecer un desastre, pero deberíamos matar a más personas”, respondió Matarazzo a un fan.

“Esta serie sería mucho mejor si hubiera mucho más en juego, como si en cualquier momento cualquiera de estos niños pudiera morir. Siento que todos estamos demasiado seguros”, agregó.

Matarazzo no es el primer miembro del elenco que considera que deberían morir más personajes, puesto que Millie Bobby Brown expresó una idea similar en el pasado.

“Los hermanos Duffer son personas sensibles que no quieren matar a nadie. Necesitamos tener la mentalidad de Juego de Tronos. ¡Mátame! Intentaron matar a David Harbour y lo trajeron de vuelta”, dijo Bobby Brown en una entrevista con The Wrap.

Por su parte, los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, han defendido su idea de mantener con vida a los personajes. “Créannos, hemos explorado todas las opciones en la sala de guionistas”, dijo Matt en el podcast Happy Sad Confused. “Como una completa hipótesis, si matas a Mike, es como… Eso es deprimente… No somos Juego de Tronos. Esto es Hawkins, no es Poniente. La serie ya no sería Stranger Things, porque hay que tratarlo de manera realista, ¿verdad?”, agregó.

Sin embargo, Ross confesó en 2022 que estuvieron a punto de matar a Max, personaje al que da vida Sadie Sink. “Se discutió como una posibilidad”, afirmó. “Durante un tiempo eso es lo que iba a pasar. Pero terminamos en esto… Queríamos terminar con un interrogante un poco más al final de la temporada. Todavía está muy oscuro y si Max va a estar bien, simplemente no lo sabemos. Queríamos dejarlo en el aire de cara a la quinta temporada”, dijo en ese momento.

Stranger Things no llegará a Netflix hasta 2025

La última temporada de Stranger Things no llegará a Netflix hasta 2025. Recientemente, la plataforma de streaming compartió un adelanto de las producciones que estrenarán este año; sin embargo, la quinta temporada de la serie de los hermanos Duffer no aparecía entre los títulos que llegarán a la pantalla este 2024.

La programación de este año incluye títulos de series y películas como Back In Action, Bridgerton, Squid Game, Cobra Kai, entre muchos otros.

El rodaje de la última temporada de Stranger Things comenzó la primera semana de enero. La filmación de los nuevos capítulos se retrasó debido a la huelga del Sindicato de Actores de Estados Unidos en 2023.

Este mes, Netflix compartió las primeras fotos del equipo de Stranger Things durante los primeros días de rodaje. “ESTO ES UN CÓDIGO ROJO ¡¡¡La producción de STRANGER THINGS 5 ha comenzado oficialmente!!!”, anunció la serie en su cuenta de Instagram, donde compartió la primera imagen del rodaje.

En la foto que compartió Netflix para anunciar el comienzo del rodaje de Stranger Things aparecen actores como Millie Bobbie Brown, Finn Wolfhard y Noah Schnapp, también hay algunos nuevos o poco conocidos como Linda Hamilton.

Teorías sobre el final de Stranger Things

En diciembre, los creadores de la popular serie de Netflix pusieron fin a una de las teorías más populares entre los fans sobre el final de la producción.

La teoría sugería que todo lo ocurrido en las cuatro temporadas era, en realidad, una partida de Calabozos y Dragones entre los personajes principales de la serie.

“No”, contestó tajante Matt Duffer ante la pregunta que realizó diario Metro durante la alfombra roja de una obra de teatro basada en Stranger Things en Londres.

“Eso sería equivalente a decir, ‘todo fue un sueño’ y les aseguro que no es así como vamos a finalizar. Hace tiempo que sabemos hacia dónde nos dirigimos. Y nos sentimos cómodos con ello; esperamos que satisfaga a todos. Ya veremos”, agregó Ross Duffer.

